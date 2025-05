Britney Spears nie przestaje zaskakiwać. Zaczyna nowy etap w życiu

Mimo osobistych zawirowań, Britney Spears pozostaje jedną z najbardziej wpływowych postaci we współczesnej muzyce pop. Jej debiutancki album "...Baby One More Time" (1999) nie tylko sprzedał się w ponad 25 milionach egzemplarzy, ale także wyznaczył nową erę w popkulturze lat 2000. Kolejne płyty, takie jak "Oops!... I Did It Again", "In the Zone" czy "Blackout", ugruntowały jej pozycję ikony. Szczególnie ten ostatni album, często uznawany za niedoceniony przez media w momencie premiery, dziś przez krytyków uznawany jest za jeden z najbardziej nowatorskich w jej karierze.