Koncert Dawida Kwiatkowskiego wielką klapą? Sytuację uratowali fani wokalisty

Dawid Kwiatkowski słynie z wyjątkowej relacji ze swoimi fanami. Wierni słuchacze po raz kolejny mieli szansę okazać ogromne wsparcie gwiazdorowi, a wszystko to przy okazji koncertu we Włocławku, na którym doszło do poważnej wpadki. Artysta przez cały występ walczył z problemami technicznymi. Chwilami zmuszony był nawet śpiewać a cappella! Dzięki pomocy odbiorców udało mu się wybrnąć z sytuacji i dokończyć koncert. Nagranie z feralnego wydarzenia obiegło jednak sieć.