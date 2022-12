Tegoroczna Sylwestrowa Moc Przebojów odbędzie się w Parku Śląskim w Chorzowie. Wśród gwiazd znajdą się m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Doda , Ralph Kaminski , Dawid Kwiatkowski, Grzegorz Hyży, Cleo, Michał Wiśniewski , Lady Pank, LemON, Enej, bryska, Feel i Ania Dąbrowska.

Koncert będzie można oglądać 31 grudnia o 20.00 w Polsacie, Polsacie 2, Polsat News, w Polsat Go i Interii.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2022/2023 w Polsacie. Wieczór wspaniałych emocji

Najlepszą imprezę sylwestrową w Polsce poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna, Marcelina Zawadzka, Adam Zdrójkowski, Agnieszka Kołodziejska oraz Krzysztof Ibisz. Legendarny prezenter w rozmowie z Polsat.pl opowiedział o przygotowaniach do świąt, a także szampańskiego Sylwestra.

- Święta Bożego Narodzenia są dla mnie bardzo, bardzo ważne. Uwielbiam je, uwielbiam tę chwilę zatrzymania się, refleksji. I to, co jest w te święta najważniejsze, poza oczywistym wymiarem religijnym, czyli danie sobie tej uwagi i czasu. To jest też najważniejsza rzecz, którą można podarować drugiej osobie - uważność i jakość poświęconego jej czasu - mówi Krzysztof Ibisz.

W tym roku w domu Krzysztofa i Joanny Ibiszów pojawił się synek pary, Borys. Między innymi dlatego tegoroczne Boże Narodzenie będzie inne niż wszystkie dotąd. - Do tej pory święta były u nas, w Warszawie, ale teraz, gdy młody jest "na pokładzie", to przygotowanie Wigilii byłoby nie lada wyzwaniem. W tym roku jedziemy więc z moją mamą do Wrocławia, do rodziny i tam będziemy świętować. Bardzo cieszymy się na ten czas i na to, że będziemy wszyscy razem - dodaje.

Narodziny dziecka były dla prezentera "największym świątecznym prezentem". - To absolutnie najlepszy i najbardziej wymarzony - od losu, od świata, od Boga - podarunek. I właśnie to, że będziemy razem, jest dla nas najważniejsze - opowiada Ibisz.

Zwyczaje świąteczne Krzysztofa Ibisza. "Losujemy między sobą prezenty"

- My w rodzinie mamy zwyczaj, że losujemy między sobą prezenty. Każdy dorosły losuje innego dorosłego i to dla niego musi coś wymyślić. Nasza rodzina jest teraz całkiem liczna, więc i ta loteria to całkiem poważna sprawa. Jeśli chodzi o najmłodszych, to tu oczywiście limitów sobie nie robimy. Chcemy jednak, żeby te święta nie miały takiego materialnego wymiaru. Prezenty powinny być symboliczne - mówi gwiazda Polsatu.

2022 rok był dla Krzysztofa Ibisza czasem wielkich zmian, a prezenter jest wdzięczny zdarzeniom, jakie miały miejsce w jego życiu. - Ale byłbym naprawdę zobowiązany, gdyby rok 2022 mógł przekazać swojemu młodszemu koledze, który przyjdzie do nas 1 stycznia, by przyniósł ze sobą pokój i więcej uśmiechu i dobra na świecie - życzy sobie i światu Ibisz.

Szampańska zabawa w Chorzowie. Tylko z Sylwestrem Polsatu!

Zaraz po świętach - jak co roku - Sylwester z Polsatem! Krzysztof Ibisz już teraz nie może doczekać się świetnej zabawy, jaka czeka na widzów zgromadzonych w Parku Śląskim w Chorzowie, a także przed telewizorami.

- Co roku prowadzę Sylwestrową Moc Przebojów, bo to jedyny taki koncert w eventowym kalendarzu, kiedy można mieć przed sobą wspaniałą publiczność, mierzoną w dziesiątkach tysięcy osób i przeżyć to "tu i teraz". Mam na myśli tę niezwykłą chwilę, gdy żegnamy stary rok i witamy nowy, i kiedy wszyscy wierzymy, że spełniają się marzenia - opowiada prezenter.

Tak było podczas ubiegłorocznego Sylwestra!

- To jest niesamowite przeżycie nie tylko dzięki naszej widowni - i tej pod sceną, i przed telewizorami, ale i dzięki artystom, których doskonale znam, lubię i cenię. To spotkanie z nimi, jeszcze trochę w świątecznym, podniosłym nastroju, jest zwyczajnie fantastyczne. Taka noc zdarza się tylko raz w roku i cieszę się, że mogę przeżyć ją z towarzystwie naszych wspaniałych widzów i z najlepszą publicznością pod sceną - w tym roku widzimy się w Parku Śląskim! - zachęca Krzysztof Ibisz.

Na koniec kieruje słowa do siebie, ale też do innych ludzi: - W nadchodzącym roku życzę sobie tego, czego życzę wszystkim innym: żeby byli spełnieni, kochani, szczęśliwi. I żeby zawsze mieli powody do uśmiechu.

