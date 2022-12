Katowicki kwartet Feel powstał w 2005 roku z inicjatywy Piotra Kupichy (wokal, gitara). Przełomem w karierze był występ na Festiwalu w Sopocie w 2007 roku, kiedy to piosenka "A gdy jest już ciemno" dał zespołowi Bursztynowego Słowika oraz Słowika Publiczności.



Zespół odtąd nieprzerwanie jest na scenie, a w 2022 roku pojawił się nowy krążek grupy. - "Feel 5" dotarło na 3. miejsce listy OLiS. Dziękujemy w imieniu Feela, że państwo o nas nie zapomnieliście. Sebastian Riedel, Jerzy Styczyński (Dżem), Ania Bratek byli naszymi gośćmi. Płyta jest rockowo-bluesowa i chyba godnie reprezentujemy ten region polski znany z bluesa - opowiada Ignacemu Puśledzkiemu wokalista.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Kupicha (Feel) przed sylwestrem Polsatu: Może warto coś zagaić po śląsku INTERIA.PL

To nie pierwszy raz, gdy grupa występuje na dużej imprezie sylwestrowej. Zdaniem wokalisty - sylwester w Parku Śląskim jest świetnie przygotowany. - Próba wyśmienita. Mam coś takiego, że nie narzekam na akustykę, bo przeważnie mam bardzo dobrze w uszach. Organizacja wydarzenia to absolutny top, na najwyższym poziomie. My tylko dopełniamy to, co należy do naszych obowiązków. Wydaje mi się, że będzie wyśmienicie! - zapowiada Kupicha.

Piotr Kupicha (Feel) przed Sylwestrem Polsatu: idę na pewniaka

Grupa Feel pochodzi z Katowic, więc gra niemal u siebie. Piotr Kupicha także ekscytuje się tą perspektywą. Czy z tego powodu zrobi coś wyjątkowego?

- Staram się iść na pewniaka. Gram u siebie w domu, nie będę może gadał gwarą, ale 3/4 ludzi, którzy tu przyjdą z tauzena, to oni na pewno potrafią godać. Może warto coś zagaić po Śląsku! - głośno myśli lider Feel. Podczas koncertu nie zabraknie największych przebojów. - Od pierwszej do ostatniej minuty publiczność będzie z nami śpiewać - zapowiada.

W tym roku wokalista długo borykał się z pokłosiem kontuzji - naderwał ścięgno Achillesa. Teraz jest już w dobrej kondycji, ale wśród postanowień noworocznych jest to, by więcej "nie kopać w piłkę".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Kupicha o nadchodzącym albumie Feel: "Nagrany na żywych instrumentach, bez grama ściemy" INTERIA.PL

- Achilles jest w bardzo dobrym stanie, rehabilitowałem się cały czas. Już chodzę, biegam, oby tak dalej! To nauczka dla mnie na całe życie, że piłka nożna nie jest dla amatorów - mówi. - W przyszłym roku bez kopania w piłkę, to postanowienie noworoczne, że gram tylko w Fifę. A przede wszystkim granie koncertów - dodaje.

W tym roku u boku Feela pojawił się tajemniczy Storo. Okazuje się, że muzycy nagrali z nim nowy, bardzo rockowy album!

- To jest bardzo mocny rock w kierunku Creed, Scotta Staapa, Alter Bridge. Naprawdę mocne granie i kiedy pokazujemy to w wytwórni, to jest bardzo mile zaskoczona, że w Polsce pojawił się odłam muzyki bardzo mocnej ale melodyjnej. Mocne gitarowe uderzenie to właśnie Storo - mówi Kupicha.

Czytaj też: