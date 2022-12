Przez długi czas kryła się za różową peruką, ale w ostatnim czasie wychodzi do świateł reflektorów. Jej przeboje "Odbicie" i "Mam kogoś lepszego" notują wielomilionowe odtworzenia.

Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów naprawdę nazywa się Gabriela Nowak-Skyrpan. Do połowy 2021 r. bryska w teledyskach nie pokazywała swojej twarzy, tłumacząc to introwertyzmem.

W zaledwie 15 miesięcy od wydania debiutanckiego singla pokonała drogę, jaka niedawno wydawała się jeszcze nieosiągalna. W tak krótkim czasie udało jej się wylansować aż cztery przeboje w radiowym TOP5 Airplaya - "lato (pocałuj mnie)", "odbicie", "mam kogoś lepszego" i "Samba" wraz z niemieckim duetem YouNotUs. Te trzy ostatnie piosenki wykona ze sceny Sylwestrowej Mocy Przebojów w Chorzowie.

- Trochę rozgrzeję na początek "Sambą", te latynoskie rytmy - coś tam umiem tańczyć. Nie jestem zawodową tancerką, ale przez prawie 10 lat trenowałam taniec nowoczesny. Później miałam kontuzję i musiałam przerwać - opowiada bryska w rozmowie z Interią.

- Ten rok gdzieś tam prywatnie nie był najlepszy, ale zawodowo dużo fajnego się wydarzyło i bardzo się z tego cieszę - dodaje.

Młoda wokalistka przez wiele osób została obwołana nadzieją polskiej sceny. Poza własną twórczością pisze również dla innych wykonawców - współtworzyła materiał na płytę "Aquaria" Dody , w tym przeboje "Melodia ta" i "Wodospady".



- Ja to bym w ogóle nie nazwała się nadzieją. To mnie stresuje, bo uważam się za zwykłą, normalną osobę, która robi muzykę i lubi ją robić - przekonuje bryska.

Jej twórczość to mieszanka indie popu, synth popu i muzyki elektronicznej. Debiutancka płyta "Moja ciemność" uzyskała już status platyny za sprzedaż ponad 30 tys. egzemplarzy. W dorobku ma też piosenkę "You Were In Love", która została wykorzystana na ścieżce dźwiękowej do filmu "365 dni: Ten dzień" na podstawie erotycznej powieści Blanki Lipińskiej. Wokalistka zdobyła też nominację do Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie - kto wystąpi?

Tegoroczną Sylwestrową Moc Przebojów poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz, Marcelina Zawadzka, Adam Zdrójkowski i Agnieszka Kołodziejska. Scena na Polach Marsowych w Parku Śląskim w Chorzowie przypominać będzie statek kosmiczny, a prowadzący wcielą się w kosmonautów.



Polsat już po raz 17. żegnać będzie stary rok, a po raz siódmy korzystać będzie z gościny Śląska.



"Zaśpiewają największe gwiazdy piosenki. Zobaczymy i usłyszymy między innymi Beatę Kozidrak i Bajm , bez których nie sposób wyobrazić sobie tego wieczoru, Dodę, Anię Dąbrowską , która karierę zaczynała przed laty w naszym 'Idolu', gwiazdę młodego pokolenia bryską , zjawiskową Cleo i króla social mediów Dawida Kwiatkowskiego . Będzie z nami jeden z najoryginalniejszych polskich artystów, niesamowity Ralph Kaminski, a także Feel , Grzegorz Hyży , Big Cyc i Lady Pank . Pojawi się również Igor Herbut i zespół Enej , którzy są wierni Polsatowi od czasu swojego zwycięstwa w kultowym 'Must Be The Music. Tylko muzyka' " - zapowiada Nina Terentiew, dyrektor programowa Polsatu.

Nowy rok z Sylwestrem Polsatu!

Na sylwestrowy koncert Polsatu zapraszają Telewizja Polsat i Województwo Śląskie. Współorganizatorami są Park Śląski, Stadion Śląski. Patronami Medialnymi są Radio Zet i Interia.

Sylwestrową Moc Przebojów będzie można oglądać 31 grudnia o 20.00 w Polsacie, Polsacie 2, Polsat News, Polsat Go i Interii.

Specjalny wspólny występ szykują Maryla Rodowicz , Doda i Cleo . Wokalistki wykonają medley przebojów Maryli Rodowicz - "Sing Sing", "Małgośka" oraz "Kolorowe Jarmarki".

Z kolei zagraniczną gwiazdą będzie Michael Patrick Kelly , który popularność zdobył w rodzinnej grupie The Kelly Family .