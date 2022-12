Podczas gali z okazji 30-lecia Polsatu nie zabrakło osób, które związane był ze stacją na przestrzeni lat. Jednym z gości był Michał Wiśniewski, który jest jurorem programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Michał Wiśniewski o współpracy z Telewizją Polsat: Dla mnie to jest naturalne

Zapytaliśmy Michała Wiśniewskiego, jak wspomina początki Telewizji Polsat i jaką stacja odgrywała rolę w karierze zespołu Ich Troje.

- Nie było wtedy internetu, internet dopiero raczkował. My (Ich Troje - przyp. red.) jesteśmy 27 lat na scenie, a ponieważ nie było YouTube’a i innych kanałów dystrybucji muzyki, można powiedzieć, że byliśmy skazani na Polsat. Ale nie czuję, że byliśmy skazani - zawsze z przyjemnością zapraszano nas do programów muzycznych, które wtedy się w telewizji znajdowały. Dziś praktycznie nie ma takich programów.

- To była pierwsza prywatna stacja telewizyjna. Jest tyle kultowych pozycji Polsatu, że długo by wymieniać. Polsat kojarzy mi się oczywiście ze "Światem według Kiepskich", ale kojarzy mi się też z Zygmuntem Solorzem, ze Słoneczkiem, z dziewczynami z programu "Przytul mnie", bo tam był nasz pierwszy występ, kojarzy mi się z męczeniem koleżanek, czy znam kogoś z "Przyjaciółek" (smiech). Same dobre momenty. Przede wszystkim prywatnie kojarzy mi się z tym, że Polsat organizował wszystkie moje Jubileusze.

Zapytany, czy 30-lecie Ich Troje także odbędzie się w Telewizji Polsat, odpowiada: Jak Polsat nie przyjdzie, to ja przyjdę (śmiech).

Wiśniewski podkreśla, że wieloletnią współpracę z Polsatem odbiera bardzo osobiście.

- Jestem związany z Polsatem głównie przez Ninę Terentiew, ale wcześniej też byłem. Jest to teraz bardziej osobiste. Polsat jest też zawsze patronem akcji "Wiśnia Dzieciom", z którą jeździmy już 26 lat. Zawsze był, zawsze będzie. Dla mnie to jest takie naturalne.

Artystę zapytaliśmy także o rolę jurora w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

- To jest trudna rola. Ocenianie kolegów jest bardzo trudne, ale staram się być w tym jury jako widz, który zjadł zęby na scenie. Ja nie jestem ani najlepszym wokalistą, ani najlepszym aktorem, ani tym bardziej tancerzem, ale to nie zmienia faktu, że mogę oceniać jako widz i jako człowiek, który na scenie zrobił praktycznie wszystko.

Zespół Ich Troje wydal w tym roku jubileuszowy album "Projekt X", a jakie ma plany na przyszłość?

Wydaliśmy płytę "Projekt X", więc żyjemy teraz świeżo wydanym winylem, będziemy realizować teledyski do tej płyty. Ja w kwietniu wchodzę do studia już z nowym projektem, także cały czas coś się dzieje muzycznie. Może nie wydamy tak wielu płyt jak standardowo wydają hip-hopowcy, ale staramy się dużo robić.

