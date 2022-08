Zespół Ich Troje na scenie jest obecny od ponad dwóch dekad. Trzon grupy stanowili Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa, wokalistki zmieniały się co kilka lat.

Michał Wiśniewski zaplanował na ten rok świętowanie jubileuszu powstania zespołu Ich Troje ( posłuchaj! ). W sklepach pojawiła się nowa płyta zespołu, pt. "Projekt X", biografia grupy w formie książki, a w sobotę 13 sierpnia fani będą mogli zobaczyć wyjątkowy koncert na antenie telewizji Polsat. Wokalista w rozmowie z Interią zdradził kilka atrakcji związanych z tym wydarzeniem.

Reklama

W związku z pandemią koronawirusa, obchody 25-lecia zespołu Ich Troje przesunęły się o 2 lata. Michał Wiśniewski niezmiernie cieszy się na ten wyjątkowy koncert w Mrągowie.

"Strasznie się cieszę, że wyruszymy wszyscy wspólnie w sentymentalną, fajną podróż, w reżyserii Haliny Przebindy, która naprawdę strasznie się stara, żeby to nabrało troszeczkę nowego wymiaru, ale żeby nie zabrać tej publiczności tego, do czego są przyzwyczajeni. Nasza publiczność, ta która wtedy była małymi dziećmi, czy dorosłymi, a dzisiaj jest odrobinę starszą publicznością, na pewno znajdzie coś dla siebie. Dlatego bardzo gorąco zapraszam, bo to będzie MEGA" - zaprasza wokalista.

Wideo Ich Troje - 25 lat - Zapowiedź Polsat

25-lecie Ich Troje w Mrągowie. Zobacz zdjęcia! 1 / 8 Michał Wiśniewski Źródło: AKPA Autor: Jacek Kurnikowski udostępnij

Wyjątkowy koncert Ich Troje w Polsacie. Relacja z 25-lecia zespołu

Koncert zaczął się od ujęć z filmu "Gwiazdor" Sylwestra Latkowskiego z 2002 roku.

Na scenie pojawił się Michał Wiśniewski, który do amfiteatru wjechał na motorze. Publiczność usłyszała "A wszystko to... (bo Ciebie kocham)". Pod koniec piosenki Wiśniewski zaczął wdrapywać się na rusztowanie sceny i z niego zaśpiewał ostatnią zwrotkę.

"Dobry wieczór" - krzyknął. Imprezę razem z wokalistą prowadzą Ilona i Milena Krawczyńskie.

"To jest piosenka o moich przyjaciołach" - zapowiedział "Moją opowieść", pozdrawiając z mamy też swoją matkę.

Między piosenkami odtwarzano filmy z życzeniami m.in. od wspomnianej już mamy Michała Wiśniewskiego, Piotra Gąsowskiego oraz Dariusza Michalczewskiego.

Wideo Michał Wiśniewski - A wszystko to...

Za wokalistą pojawił się tancerz, który odgrywać miał rolę młodego Wiśniewskiego.

"Nie będzie cały czas tak smutno" - zapowiedział.

Kolejnym utworem było "Keine Grenzen", z którym zespół reprezentował Polskę na Eurowizji w 2004 roku. Na scenie pojawiła się Justyna Majkowska, Anna Świątczak i Jacek Łągwa.

"To są moi przyjaciele" - powiedział Michał.

Kolejnym utworem był "Lecz to nie to", które solowo wykonał Jacek Łągwa.

Wideo ICH TROJE - LECZ TO NIE TO | Ad. 4

"Zawsze w Twoją stronę" zaśpiewała z Wiśniewskim Doda.

"Niektórzy powiedzą: 'O, dobrali się'. Dla mnie to wielki zaszczyt, że będzie Doda. To jest cudownie śpiewająca dziewczyna, która na zewnątrz wygląda jak żelazna dama, a wewnątrz zapewne bardzo wrażliwą kobietą. Ja Dodę poznałem akurat, jako bardzo wrażliwą kobietę i bardzo się cieszę, że zdecydowała się być z nami w tym momencie" - mówił nam przed koncertem Wiśniewski.

"Trudno jest o przyjaźnie w tej branży. Nigdy się nie spodziewałem, że spotkam taką przyjaciółkę jak Dorota. Jeśli kiedyś będziesz potrzebowała, masz we mnie przyjaciela" - powiedział Dodzie Michał Wiśniewski.

Chwilę później obecny skład Ich Troje pojawił się w całości by zaśpiewać przebój "Powiedz", trzymają charakterystyczne pochodnie. Publiczność pomogła świecąc telefonami.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ich Troje Powiedz

"Przez 21 lat nie byłem z nią w łóżku. Justyna Majkowska!" - zapowiedział i zaśpiewał z dawną wokalistką zespołu "Wypijmy za to".

"Nie wiem czy mnie kochają, ale na pewno mnie szanują" - powiedział Wiśniewski o swoich dzieciach. Później na scenę zaprosił Etiennette, z którą zaśpiewał piosenkę "Jest tak", która jest coverem przeboju Franka Sinatry.

Wiśniewski miał łzy w oczach, gdy Etiennette śpiewała swoją zwrotkę.

Clip Michał Wiśniewski JEST TAK czyli Rozmowa Ojca z Córką - & ETIENNETTE WIŚNIEWSKA