Ryzykowne pomysły, świadome dźwięki i eksperymentalne brzmienie stały dla Pink Floyd na pierwszym miejscu od samego początku kariery. "The Piper at the Gates of Dawn" z 1967 roku, czyli pierwszy krążek formacji, został okrzyknięty mianem laurki, wystawionej brytyjskiej psychodelii, która powiedzieć, iż ówcześnie raczkowała, byłoby sporym wyolbrzymieniem.

Pink Floyd: Skąd wzięła się nazwa zespołu? To jedna z najpopularniejszych formacji na świecie

"A Saucerful of Secrets", "Atom Heart Mother", "Meddle", "Animals", "The Division Bell" czy kultowy już album "The Dark Side of the Moon" to tylko kilka z wielu świetnie przyjętych projektów grupy. Numery takie jak "Breathe (In the Air)", "Time", "Money", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here", "Hey You" i "Another Brick in the Wall, Pt. 2" wielokrotnie sprawiały, iż fani Pink Floyd na koncertach tracili nie tylko głos, ale i stabilność ciała. Warto przypomnieć, jak w rzeczywistości kreowała się nazwa jednego z najpopularniejszych zespołów na świecie.

Nadawanie narracji projektom muzycznym, zestawione ze spójnym wizerunkiem historii, to działanie, które bardzo dobrze znamy i obserwujemy dzisiaj w muzyce popularnej. Pink Floyd pokazał, iż konceptualizm ma znaczenie, a liryka powinna odpowiadać na wiele społecznych dyskusji. Przypomnijmy, że na początku swojej działalności grupa musiała zmierzyć się z wieloma zmianami, które wprowadzały niemały zamęt w składzie, jak i w szerszej identyfikacji zespołu.

Pink Floyd JOHN D MCHUGH AFP

Gdy Nick Mason, Roger Waters i Richard Wright rozpoczęli wspólną przygodę w 1964 roku, przyjęli pierwszą nazwę formacji, jaką była Sigma 6. Muzycy skupiali się wtedy na coverach popularnych utworów rhythm and bluesowych, jednak już wtedy można było odczuć "świeży powiew" w ich twórczości, która charakteryzowała się nieprzejednaniem i sprytnymi, autorskimi wyborami choćby w kwestii aranżacji. Wkrótce potem grupa zmieniła nazwę na The Meggadeaths, aby następnie nazwać się The Screaming Abdabs - nazwa została później skrócona do The Abdabs. To czas, w którym członkowie zespołu szukali swojego głosu, spójnego wizerunku, wartości i treści, które na lata miały zdefiniować grupę.

Trzej studenci wydziału architektury londyńskiej politechniki: Roger Waters, Nick Mason i Rick Wright zapragnęli stać się gwiazdami rocka, a więc sięgnęli do swoich korzeni. Przyjęli nazwę The Architectural Abdabs, jednak ten etap nie potrwał długo. Z czasem wpadli na pomysł The Tea Set, jednak istniała już inna formacja o takiej nazwie. Aby uniknąć pomyłek i powielania, artyści zdecydowali się ponownie pomyśleć o innej nazwie.

Rok 1965 jest zdecydowanie dla Pink Floyd czasem wielkiego przełomu. Syd Barrett, który dołączył do grupy w tym właśnie czasie, zaproponował nazwę The Pink Floyd Sound. Została ona zainspirowana imionami dwóch bluesowych artystów: Pinka Andersona i Floyda Councila. Barrett sprytnie zestawił ich imiona, tworząc unikalną nazwę, która z czasem została skrócona do The Pink Floyd. Jak się okazało, ostateczna decyzja należała do menadżerów zespołu, Petera Jennera i Andrew Kinga, którzy uważali, że krótsza nazwa będzie bardziej chwytliwa i łatwiejsza do zapamiętania. Finalnie zespół zrezygnował z przedrostka "The", nadając nazwie większą dynamikę. Właśnie w ten sposób stanęło na "Pink Floyd" - dwuczłonowej nazwie grupy, która na stałe zrewolucjonizowała pojęcie muzyki.

Grubson o „OpeRAP: Ślepcy”: Lubię wyzwania Materiały promocyjne materiały promocyjne