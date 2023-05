Polsat SuperHit Festiwal 2023: Krzysztof Ibisz o sopockiej publiczności

Krzysztof Ibisz będzie jednym z prowadzących Polsat SuperHit Festiwal 2023. Z prezenterem porozmawialiśmy podczas przedfestiwalowej konferencji prasowej. Dziennikarz opowiedział nam, z czym kojarzy mu się to wydarzenie.

"Kojarzy mi się z niesamowitą, bardzo rodzinną atmosferą i z taką więzią między sceną, a rzędami krzeseł. Te 5 tysięcy ludzi często przychodzi co roku, oni dużo wcześniej rezerwują i wykupują miejsca, więc mamy bardzo wiernych widzów. Festiwal kojarzy mi się też z pięknym miastem Sopot i ze słońcem. Dla mnie, dla prezentera, stanie na tej legendarnej scenie, na której stali najwięksi polscy prowadzący, zawsze robi na mnie wrażenie" - opowiada Ibisz.

Reklama

Przed nami 20. edycja fesitwalu. Dziennikarz bez zastanowienia stwierdza, że przez to czuje jeszcze większą ekscytację, ale przychodzą mu do głowy też przykre wspomnienia.

"Przypominają mi się też momenty smutne, kiedy w czasie pandemii przyjechałem jako jedyny prezenter do Sopotu i robiliśmy zapowiedzi, żeby skleić program z różnych poprzednich edycji. Zapowiadałem artystów przy pustej scenie i do pustej publiczności. Te 5 tysięcy pustych miejsc, to był przykry widok. Cieszę się, że jest to już za nami" - przyznaje.

Czy są jakieś występy, na które Krzysztof Ibisz szczególnie czeka?

"Nie da się powiedzieć, że na kogoś nie czekam. Na wszystkich bardzo czekam! Będzie z nami Maryla Rodowicz, będzie Alicja Majewska, ale będą też młodzi: B.R.O, będzie Smolasty, C-bool. To jest taka paleta polskich artystów, że wszystko jest bardzo ciekawe" - opowiada Ignacemu Puśledzkiemu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Ibisz o jubileuszowej edycji Polsat SuperHit Festiwal 2023 INTERIA.PL

Krzysztof Ibisz był jedną z ciekawostek ostatniej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", podczas której wcielił się m.in. w Maćka Maleńczuka, Grabaża czy Grace Jones.

"To było bardzo duże wyzwanie. Jak wiecie jestem osobą, która nie śpiewa, więc grałem, że śpiewam i jakoś mi się do końca udało dotrzeć. Każda postać sprawiała mi mnóstwo frajdy, to wszystko było dla mnie naprawdę super. Włożyłem w to mnóstwo serca, mnóstwo pracy, przepraszałem zawsze naszych widzów, że muszą cierpieć i regulować odbiorniki, ale widziałem w social mediach, że wywołałem bardzo dużo uśmiechu i właściwie o to mi chodziło" - uśmiecha się reporter.



W programie dziennikarz wcielił się także w rolę Wierki Serdiuczk i. To ukraiński piosenkarz, aktor, satyryk Andrij Danyłko, który pod pseudonimem Verka występuje, jako drag queen. Kiedy Danyłko jako Wierka pojawił się gościnnie podczas tegorocznego finału Eurowizji, w internecie śmiano się, że to Krzysztof Ibisz. Postanowiliśmy sprawdzić u źródła.

"Tak. Nie chciałem o tym mówić, ale tak się stało. Teraz będzie koncert w Warszawie, także pójdę tam, może poznam Andrija i powiem: 'Chłopie, to jestem ja. Czy to ci się podobało?'" - żartuje Ibisz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Ibisz w zaskakującej przemianie. Wcielił się w Wierkę Serdiuczkę! Polsat

Polsat SuperHit Festiwal 2023 - kto wystąpi?

Pierwszego dnia pojawią się, jak co roku, najpopularniejsi "platynowi" artyści i gwiazdy, których piosenki były najchętniej słuchane w radiach. Na scenie zaprezentują się m.in. Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski, Agnieszka Chylińska, Tribbs i Doda, a ze swoimi najczęściej granymi we wszystkich radiach w Polsce hitami wystąpią: bryska, B.R.O, Daria, Ignacy, C-Bool oraz najmłodsza uczestniczka w historii Festiwalu, tegoroczna laureatka Fryderyka Sara James. Tego dnia swoje jubileusze będą obchodzić: 10 lat na scenie Dawid Kwiatkowski , 45 lat dowodzony przez Beatę Kozidrak zespół Bajm, a aż 75 lat - zespół Mazowsze.



Drugi dzień odbędzie się pod hasłem "20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie". Tego wieczoru pojawią się m.in.: Edyta Górniak, Kamil Bednarek w całkowicie nowym repertuarze, T.Love, Ørganek, Kayah, LemON, Alicja Majewska, Paweł Domagała, Michał Szpak , Maryla Rodowicz i wielu, wielu innych. Ponadto, swoje jubileusze celebrować będą: Golec uOrkiestra (25 lat), IRA (35 lat) oraz Maciej Maleńczuk (40 lat).



Na zakończenie festiwalu odbędzie się Sopocki Hit Kabaretowy. Swoje premierowe oraz najśmieszniejsze skecze zaprezentują m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Młodych Panów, Kabaret K2, Marcin Daniec oraz Jerzy Kryszak, który jest z Polsatem od początku, oraz inni "prześmiewcy rzeczywistości".