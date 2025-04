Urodzony 20 lutego 1967 roku w Aberdeen, Kurt Cobain uznawany jest za jednego z najpopularniejszych artystów lat 90. Razem z założonym w 1987 roku zespołem Nirvana stworzył niezliczoną ilość przebojów takich jak "Smells Like Teen Spirit", "Come As You Are", "Heart-Shaped Box"czy "Something In the Way".