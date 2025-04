Do pierwszego spotkania Agnethy Fältskog i Björna Ulvaeusa doszło w 1968 r. Po latach szwedzki kompozytor miał mówić, że już wtedy wiedział, że są sobie przeznaczeni: "Ona jest tą właściwą dla mnie osobą". Podobne emocje towarzyszyły wokalistce: "Byłam w siódmym niebie. Widziałam Björna już kilkakrotnie w telewizji i coś ciągnęło mnie w jego stronę".

Agnetha urodziła się w szwedzkim Jönköping 5 kwietnia 1950 roku. Muzyką interesowała się już od najmłodszych lat. Gdy miała sześć lat, napisała swoją pierwszą piosenkę "Två små troll" ("Dwa małe trolle"). Uczyła się grać na fortepianie, śpiewała także w chórze kościelnym.

Agnetha Fältskog dorabiała w centrali telefonicznej

W wieku 10 lat miała już pierwszy zespół - The Chambers, założony z koleżankami: Leną Johansson i Elisabeth Strub. Pięć lat później rzuciła szkołę z postanowieniem zrobienia kariery muzycznej. Dorabiała pracując w centrali telefonicznej.

Jej pierwszym znaczącym przebojem była piosenka "Jag var så kär" ("Byłam bardzo zakochana"), którą napisała pod wpływem zerwania ze swoim chłopakiem. Pierwszą płytę nagrała w wieku 17 lat. Szybko została cenioną piosenkarką, kompozytorką i autorką tekstów.

W połowie 1968 roku Agnetha poznała niemieckiego producenta i kompozytora Dietera Zimmermanna, z którym już 22 lipca ogłosiła zaręczyny. Takiego obrotu spraw kompletnie nie spodziewał się Björn Ulvaeus. "Naprawdę interesowałem się nią, wtedy przeczytałem o jej zaręczynach w gazecie" - wspominał. Szybko okazało się, że związek Agnethy i Dietera nie ma przyszłości, raptem pół roku później zaręczyny zostały zerwane, a rozczarowana wokalistka wróciła z Niemiec do rodzinnej Szwecji.

Agnetha zaczęła częściej współpracować z Björnem. W lecie piosenkarka wprowadziła się na krótko do apartamentu Ulvaeusa, a niedługo później para wynajęła wspólnie mieszkanie.

W tym samym czasie rozwijała się też relacja zaprzyjaźnionego z Ulvaeusem kompozytora Benny'ego Anderssona z pochodzącą z Norwegii Anni-Frid Lyngstad. Z kolei Frida poznała się z Agnethą podczas występów w telewizji. Cała czwórka przy różnych okazjach spotykała się w studiu.

Agnetha Fältskog i Björn Ulvaeus: Błyskawiczny ślub

Podczas wakacyjnego wyjazdu na Cypr doszło do połączenia wszystkich talentów i pierwszej poważniejszej próby występów w kwartecie. Panowie pracowali wówczas nad płytą "Lycka", która ukazała się w 1970 r. pod szyldem Björn & Benny. W utworze "Hej Gamle Man!" w chórkach panów wsparły ich przyszłe żony.

Agnetha w wieku 20 lat, po pół roku poważniejszej znajomości przyjęła oświadczyny Ulvaeusa, a 6 lipca 1971 r. zostali małżeństwem. Podczas uroczystości w wiosce Verum na organach przygrywał im Benny Andersson. Dwa lata po ślubie na świat przyszła córka Linda, a w 1977 roku urodził się syn Christian.

Wydany w lipcu 1972 r. utwór "People Need Love" był pierwszą zapowiedzią przyszłych sukcesów pod szyldem ABBA. Singel sygnowany nazwą Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid odniósł pewien sukces na listach przebojów, co sprawiło, że czwórka zaczęła na poważnie myśleć o współpracy. Sesje nagraniowe rozpoczęły się we wrześniu 1972 r.

Tak narodziła się ABBA

Stig Anderson, założyciel wytwórni Polar Music i późniejszy menedżer grupy ABBA (z Ulvaeusem pracował jeszcze za czasów jego zespołu The Hootenanny Singers), po raz kolejny przekonał kompozytorów, by zgłosili się do Melodifestivalen, czyli szwedzkich eliminacji do Eurowizji. Wydawało się, że utwór "Ring Ring" będzie pewniakiem, jednak ostatecznie Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid zajęli trzecie miejsce. Krótko po tym ukazał się debiutancki album kwartetu, również zatytułowany "Ring Ring". Płyta trafiła do sklepów przede wszystkim w Skandynawii, ale na najważniejszych rynkach (USA i Wielka Brytania) była dostępna dopiero w latach 90.

Przydługa i skomplikowana do powtórzenia nazwa szybko zaczęła ciążyć kwartetowi. Stig Anderson już raptem kilka miesięcy po premierze pierwszej płyty zaczął przedstawiać zespół skrótem ABBA. Taką samą nazwą posługuje się działająca od pierwszej połowy XIX wieku szwedzka firma produkująca rybne konserwy. Ostatecznie po negocjacjach z rybną Abbą stanęło na tym, że zespół również mógł posługiwać się tą nazwą.

ABBA triumfuje na Eurowizji 1974 PA Images Getty Images

Wkrótce nadeszły wielkie sukcesy, z triumfem podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 1974 r. z utworem "Waterloo". Lista przebojów szybko poszerzała się o kolejne nagrania: "Mamma Mia", "Honey Honey", czy "S.O.S".

"The Winner Takes It All" - wielki przebój o wielkiej miłości

Popsuły się za to relacje w zespole - po 9 latach rozpadło się małżeństwo Agnethy i Björna. W efekcie powstał jeden z największych hitów grupy, mowa o "The Winner Takes It All". Piosenka opowiada o wzlotach i upadkach podczas trwania ich małżeństwa. W jednym z wywiadów Agnetha zdradziła, że to jedna z jej ulubionych piosenek, choć mocno przeżyła rozwód.

"Björn napisał ją o nas, zaraz po tym, jak nasze małżeństwo się rozpadło. Fakt, że powstała kiedy byliśmy w trakcie rozwodu bardzo mnie poruszył. To było niesamowite, ponieważ mogłam umieścić w niej wszystkie targające mną w tamtej chwili uczucia" - wspominała po latach.

Rozwodem zakończyło się również małżeństwo Fridy i Benny'ego, o czym opowiada "When All Is Said and Done".

"To było trudne rozstanie. Gdyby nie doszło do rozwodów, być może wytrwalibyśmy jeszcze kilka lat. Ale każde z nas odczuwało ten sam rodzaj żalu" - wyznała Frida.

Od 1982 roku grupa przestała nagrywać, ale oficjalnie nigdy nie ogłoszono rozpadu zespołu. "Chcemy, żeby ludzie zapamiętali nas takimi, jakimi byliśmy - młodych, pełnych energii i ambicji", tak Björn komentował decyzję o zaprzestaniu współpracy.

ABBA w 1979 r. w Nowym Jorku Michael Putland Getty Images

W 1981 roku Ulvaues związał się z Lenę Källersjö, z którą wziął ślub w tajemnicy. Całość jednak wydała się błyskawicznie. Po rozwodzie Agnetha wyszła za mąż za chirurga Tomasa Sonnenfelda, ale ich związek przetrwał niespełna trzy lata.

ABBA wiecznie żywa

Mimo działalności w zespole, wokalistka regularnie nagrywała w tamtym czasie solowe płyty. W latach 1968-1975 nagrała pięć szwedzkojęzycznych płyt. Ponadto stworzyła wydawnictwa z córką Lindą Ulvaeus i synem Christianem Ulvaeusem.

Krótko po zakończeniu kariery z ABBĄ, Agnetha wydała pierwszy anglojęzyczny album "Wrap Your Arms Around Me", a łącznie w latach 80. wypuściła ich aż cztery. Na kolejną płytę jej fani musieli czekać 17 lat - w 2004 roku artystka nagrała płytę "My Colouring Book".

ABBA w 2022 r. w Londynie podczas premiery "ABBA Voyage" - od lewej: Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad i Björn Ulvaeus Dave Benett Getty Images

Jej dyskografię zamyka album "A" z maja 2013 roku. Dziesięć lat później pojawił się album "A+" - Agnetha oraz autor tekstów i producent Jörgen Elofsson zaprosili do współpracy producenta Antona "Hybrid" Mårtenssona. Razem stworzyli album w całości od nowa, rozbierając każdy utwór na części pierwsze. Zostawili tylko oryginalny wokal z 2013 roku, wyrzucili całą starą muzykę i stworzyli zupełnie nowe produkcję, a co za tym idzie, zupełnie nową tracklistę.

W 2021 r. nastąpił triumfalny powrót grupy ABBA, która wypuściła pożegnalną płytę "Voyage". Na jej potrzeby zorganizowano specjalne widowisko "ABBA Voyage" pokazywane w Londynie. Widzowie mogą oglądać na scenie awatary gwiazd prezentujące ich wizerunek z lat 70.

