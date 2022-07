W tym roku Earth Festival w Uniejowie odbędzie się po raz piąty. Jubileuszowa edycja to aż trzy dni festiwalu z udziałem ponad 30 wykonawców z Polski i Ukrainy.

"Earth Festival Uniejów 2022 będzie kolejną okazją do naładowania akumulatorów pozytywną energią, do wzajemnej inspiracji w budowaniu odpowiedzialności za siebie i innych, tak niezbędnej wobec postępującej degradacji jakości życia na Ziemi i relacji między nami. Degradacja nie spowalnia, więc i tym razem pokażemy, że nawet najmniejsze działania, by powstrzymać negatywne zmiany, mają sens. W imię idei For Earth For Us!" - zapowiadają organizatorzy.

Earth Festival w Uniejowie 2022 - kto wystąpi?

"Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie żyją w pokoju. Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem, ale nie jestem jedyny. Mam nadzieję, że pewnego dnia dołączysz do nas i świat stanie się jednością" - słowa kultowego "Imagine", wyśpiewane przed laty przez Johna Lennona nigdy nie były bardziej aktualne.

W czasie toczącej się tuż obok nas - wojny i zagrażającej światu katastrofy klimatycznej usłyszymy je ze sceny w Uniejowie, gdzie od 19 do 21 sierpnia odbędzie się piąta edycja Earth Festival. Tegoroczny festiwal będzie składał się z trzech dni koncertowych i dwóch dni atrakcji eventowych przygotowanych przez partnerów wydarzenia.

Earth Festival w Uniejowie 2022: Krzysztof Zalewski i przyjaciele

Podczas piątkowego koncertu "Zalewski i Przyjaciele" u boku Krzysztofa Zalewskiego wystąpią czołowi artyści alternatywnej sceny muzycznej - wśród nich m.in. Nosowska, Brodka, Natalia Szroeder, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz, Igo, Grubson i Smolik.

Koncert zbudowany będzie wokół czterech żywiołów - ziemi, powietrza, ognia i wody. Krzysztof Zalewski zaprosił na scenę przyjaciół, którym troska o ziemię jest szczególnie bliska, a ekologia to ich styl życia. Wykonają nie tylko największe przeboje Zalewskiego, ale również covery takie jak: "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak, czy "Earth song" Michaela Jacksona. Artyści wykonają także swoje największe przeboje m.in. Grubson "Na szczycie", a Brodka "Grandę".

Earth Festival w Uniejowie 2022: Artyści przeciwko wojnie

W sobotę na festiwalowej scenie we wspólnej sprawie "Artyści przeciwko wojnie" zagrają m.in. Muniek Staszczyk i Przyjaciele, Maciej Maleńczuk, Kasia Kowalska, Paweł Domagała, Piotr Kupicha, Sebastian Karpiel-Bułecka, Grzegorz Hyży, Robert Janowski, Maciej Musiałowski, Skubas, Julia Marcell i Kev Fox, a także polsko-ukraińska grupa Zazula i reprezentantka Ukrainy na Eurowizji 2006 Tina Karol.

Oprócz utworów muzycznych usłyszymy też wstrząsające świadectwa dzieci, które przeżyły wojenne piekło. Najbardziej znane utwory poświęcone walce o wolność wybrzmią w niezwykłej aranżacji Orkiestry Michała Grotta. Koncert poprowadzi Paulina Sykut-Jeżyna.

Earth Festival w Uniejowie 2022: Gwiazdy dla Czystej Polski

Zwieńczeniem Earth Festivalu będzie niedzielny koncert "Gwiazdy dla Czystej Polski" z udziałem muzyków znanych z zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska. Zaśpiewają m.in.: Doda, Andrzej Piaseczny, Michał Szpak, Julia Wieniawa, Sebastian Karpiel-Bułecka, Małgorzata Ostrowska, Sebastian Riedel, Ania Rusowicz, Pectus, Konin Gospel Choir. Artystom towarzyszyć będzie Grott Orkiestra. Koncert poprowadzą Ilona Krawczyńska i Marcelina Zawadzka.

Julia Wieniawa na Orange Warsaw Festival 2022 1 / 16 Julia Wieniawa Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Eris Wójcik udostępnij

Transmisja wydarzenia od piątku do niedzieli od godziny 20:00 w Interii i na antenie Polsatu. Wstęp na wszystkie trzy koncerty oraz na teren ekomiasteczka jest bezpłatny.

"Earth Festival to dla nas szczególna impreza ze względu na dwa walory - rozrywkowy i co niezwykle ważne - także edukacyjny. W tym roku czekają nas trzy wspaniałe koncerty: dwa poświęcone ekologii, żywiołom i Matce Ziemi, jeden poświęcony wojnie na Ukrainie. Ziemia to nasz wspólny dom, a wojna i ekologia to globalne sprawy, a przecież wszyscy chcemy żyć w świecie pełnym pokoju i harmonii i taką też przyszłość chcemy zapewnić kolejnym pokoleniom" - mówi Dyrektor Programowa Telewizji Polsat Nina Terentiew.

Earth Festival w Uniejowie to w tym roku trzy dni koncertów i dwa dni wypełnione aktywnościami dla dzieci i dorosłych w specjalne urządzonym ekomiasteczku. Na wszystkich zgromadzonych czekać będą m.in.: sportowe wyzwania w wirtualnej rzeczywistości, strefa beauty z ekopielęgnacją, konkursy z nagrodami, czy ekowarsztaty: budowanie domków dla owadów, obrazki z roślin i wiele innych. Jedną z atrakcji będzie także niepowtarzalna możliwość obejrzenia autobusu wodorowego.

Na sobotę zaplanowano także kino Earth Festival, podczas którego emitowane będą: przedpremierowo film dokumentalny z biblioteki BBC EARTH "Earthshot. How to Save Our Planet" z Davidem Attenborough oraz kino z portfolio Telewizji Polsat (film dla dzieci "Jeżyk i przyjaciele" oraz komedia romantyczna "Narzeczony na niby").

Wstęp na teren ekomiasteczka i do kina plenerowego jest bezpłatny.

Przypomnijmy, że w 2021 r. w Uniejowie wystąpili m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Kwiat Jabłoni, Roksana Węgiel, Michał Szpak, Wilki, Paweł Domagała i Dawid Kwiatkowski.

