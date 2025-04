69-letni perkusista Rob Hirst jest jednym z założycieli legendarnej australijskiej grupy rockowej Midnight Oil . Wydany w 1987 roku roku krążek "Diesel and Dust" , na którym znalazły się przeboje takie jak "The Dead Heart" czy "Beds Are Burning" został bardzo dobrze przyjęty i zapewnił grupie światową sławę. Szacuje się, że do 2021 roku Midnight Oil sprzedali ponad 20 milionów kopii swoich wydawnictw.

"Zbliżając się do dwóch lat, pomyślałem, że muszę to z siebie wyrzucić. Uważam również, że lekcją dla mnie - a może to powodem, dla którego wytrwałem tak długo - to, że jeśli masz jakiekolwiek objawy, które wydają się niepokojące, powinieneś zrobić proste badanie krwi. Może to zmienić życie i przedłużyć je" - mówił.