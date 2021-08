Koncert "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" to widowisko będące zwieńczeniem dwudniowego Earth Festivalu w Uniejowie, odbywającego się w dniach 21-22 sierpnia, organizowanego dzięki inicjatywie For Earth For Us we współpracy z m.in. Telewizją Polsat, Stowarzyszeniem Program Czysta Polska oraz Uzdrowiskiem Termalnym Uniejów i Termami Uniejów.

W koncercie brały udział gwiazdy, którym bliskie są działania na rzecz ochrony środowiska. Ideą wydarzenia jest inspirowanie oraz uświadamianie społeczeństwa jak w prosty sposób można wprowadzić zmiany na lepsze, dla dobra naszej planety i przyszłych pokoleń.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jesienny spot Telewizji Polsat prezentujący ramówkę stacji na 2021 r. Polsat

Koncert rozpoczęła Beata Kozidrak i zespół Bajm piosenką "Rzeka marzeń". "Musimy opiekować się naszą Matką Ziemią, dla nas, dla pokoleń, dla naszych wnuków i dzieci. To jest teraz najważniejsze" - powiedziała wokalistka, po czym wykonała utwór "Nie ma wody na pustyni".



Publiczność przywitała pierwsza para prowadzących - Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. Następnie zaprosili na scenę Dawida Kwiatkowskiego, który na początek zaśpiewał singel "Bez Ciebie", zapowiadający jego nowy album.

Earth Festival Uniejów 2021: stylowe gwiazdy dla Czystej Polski 1 / 10 O byciu eko opowiadała m.in. Roksana Węgiel. Źródło: AKPA Autor: Krzemiński Jordan udostępnij

"Wielki zaszczyt dzisiaj tutaj zaśpiewać. Tak się zastanawiałem i najczęściej przychodziła mi taka myśl do głowy, że planeta sobie bez nas świetnie poradzi, a my bez niej nie. Uczmy się małymi krokami do przodu, jak to zrobić, żeby ona przetrwała. Bo to jest już naprawdę walka o przetrwanie" - apelował ze sceny. Później wykonał piosenkę "Proste", a publiczność chętnie pomagała wokaliście podczas refrenów.

Po występie Kwiatkowskiego na scenie pojawiła się druga para prowadzących, czyli Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna.



Koncert Polsatu - Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski (23 sierpnia 2020 r.) 1 / 21 Pierwszymi artystkami, które pojawiły się na scenie, były Viki Gabor oraz Kayah. Duet wykonał przebój "Ramię w ramię". "Po co my tu jesteśmy? Aby pamiętać, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za matkę Ziemię. Nie ma planety B. Musimy skoncentrować się na niej. Jesteśmy tu też, aby się dobrze bawić" - stwierdziła Kayah. Źródło: East News Autor: VIPHOTO udostępnij

Kolejną gwiazdą była Roksana Węgiel. Publiczność mogła usłyszeć utwór "Anyone I Want to Be", który dał młodej piosenkarce wygraną podczas Eurowizji Junior 2018. "Mamy ogromny wpływ na naszą planetę. Ale razem możemy zdziałać naprawdę wiele" - skomentowała Roxie. Drugą zaśpiewaną przez nią piosenką było "Dobrze jest, jak jest".



Jako następny na scenie zaprezentował się Paweł Domagała. Rozpoczął od wielkiego przeboju "Weź nie pytaj", a następnie popłynęły dźwięki utworu "Wracaj".



Po przerwie Sound'n'Grace i Katarzyna Mosek przy akompaniamencie orkiestry wykonali hymn stowarzyszenia "Czysta Polska". Od kultowego utworu "Baśka" rozpoczął występ zespół Wilki. "Świat to piękne miejsce, naprawdę warto go chronić i szanować" - przypomniał publiczności Robert Gawliński. Następnie wspólnie z publicznością odśpiewali kolejny przebój "Urke".

Earth Festival Uniejów 2021: Kto pojawił się na scenie? 1 / 5 Michał Szpak wykonał utwór "Color Of Your Life", z którym reprezentował Polskę podczas Eurowizji w 2016 roku. Źródło: AKPA Autor: Krzemiński Jordan udostępnij

Zespół Kwiat Jabłoni - nazywany objawieniem polskiej sceny - wykonał piosenkę "Wodymidaj". "Ekologia jest bardzo bliskim naszym sercom tematem. Pamiętajmy, że nie żyjemy na tym świecie sami, to również cudowna przyroda i zwierzęta" - powiedziała wokalistka Kasia Sienkiewicz. Następnie publiczność mogła usłyszeć tytułowy utwór z drugiej płyty zespołu - "Mogło być nic". Sylwia Grzeszczak wykonała z kolei swój przebój "Księżniczka" oraz piosenkę "Prawda o nas".

Kolejnym wykonawcą był Michał Szpak. Jego stylizacje podczas ostatnich występów wzbudziły niemałe kontrowersje. Tym razem zaprezentował się w biustonoszu, białej koszuli, kwiecistych spodniach i boso. "Pewnie liczyliście na pióra w d**ie, ale nie tym razem" - zażartował, odnosząc się do ostatnich wydarzeń. Wokalista wykonał utwór "Color Of Your Life", z którym reprezentował Polskę podczas Eurowizji w 2016 roku.

Po barwnym wokaliście na scenie pojawił się zespół Enej, który rozruszał publiczność utworem "Tak smakuje życie".



Trzecią część koncertu rozpoczął zespół Wilki - tym razem wykonali utwory "Na zawsze i na wieczność" oraz "Bohema". Kolejnym wykonawcą był zespół Golden Life z przebojami "Oprócz błękitnego nieba" oraz "24.11.94". Po nich zaprezentowała się Kasia Mosek w utworze Piotra Szczepanika "Goniąc kormorany". Towarzyszyła jej Grott Orkiestra.

Później na scenie drugi raz pokazał się Paweł Domagała z piosenkami "Łe łe" i "Synku mój". Publiczność mogła również drugi raz usłyszeć Sound'n'Grace. Grupa utworem "Dach" zakończyła całe wydarzenie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Earth Festival Uniejów 2021: Krzysztof Ibisz o byciu eko INTERIA

W tym roku myślą przewodnią festiwalu "Earth Festiwal" było hasło #ZaczynamOdSiebie. Każdy z nas może zrobić coś dobrego dla Ziemi. Segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i energii, zwracanie uwagi na skład produktów spożywczych - to tylko przykłady prostych działań, które mogą realnie przeciwdziałać postępującym zmianom klimatycznym.



"Earth Festival" w Uniejowie to dwa dni po brzegi wypełnione aktywnościami dla dzieci i dorosłych w dedykowanym eko-miasteczku. Jedną z atrakcji była niepowtarzalna możliwość jazdy testowej samochodem wodorowym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Earth Festival Uniejów 2021: Jaką publiczność lubi Dawid Kwiatkowski? INTERIA