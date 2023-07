Spis treści: 01 Hollywood Vampires – sylwetki muzyków

02 Hollywood Vampires – jak się zaczęło?

03 Johnny Depp zagra w Polsce – Hollywood Vampires w Dolinie Charlotty

04 Johnny Depp i Hollywood Vampires – bilety

05 Kto przed Johnnym Deppem w Dolinie Charlotty?

Johnny Depp razem z Alice Cooperem i Joe Perrym w 2015 roku założyli supergrupę muzyczną Hollywood Vampires. Muzycy grają cięższe brzmienia, bo jest to głównie rock, ale także heavy metal. Jak doszło do powstania grupy znanego aktora?

Hollywood Vampires – sylwetki muzyków

Johnny Depp to 60-letni amerykański aktor, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. To zdobywca Złotego Globu, wielokrotnie nominowany też do Oscara. Założyciel Hollywood Vampires znany jest przede wszystkim z roli Kapitana Jacka Sparrowa w serii "Piraci z Karaibów". W ostatnim czasie o Johnnym Deppie było głośno ze względu na sprawę rozwodową, która ciągnęła się od 2016 roku. Zakończyła się rok temu i to wtedy mogliśmy dowiedzieć się więcej szczegółów.

Wraz z Deppem Hollywood Vampires założył Alice Cooper, a właściwie to Vincent Damon Furnier. Jest on amerykańskim wokalistą i muzykiem hardrockowym. Karierę rozpoczynał pod koniec 1967 roku w Los Angeles. Jego najbardziej znane przeboje to: "Poison", "School's Out", "I'm Eighteen".

Skład założycieli dopełnia Joe Perry, amerykański gitarzysta rockowy. Od 1970 roku grał w swoim pierwszym zespole Aerosmith. 9 lat później założył The Joe Perry Project, gdzie wydał m.in. album "Let the Music Do the Talking". Po latach wrócił do grania z Aerosmith. Ma na swoim koncie także występy na płycie Micka Jaggera "Goddess in the Doorway".

Hollywood Vampires – jak się zaczęło?

Johnny Depp poznał się z Alice Cooperem na planie filmu "Mroczne cienie", w którym razem grali. To tam w głowie muzyka zrodził się pomysł założenia kapeli. Nazwę Hollywood Vampires Cooper zaczerpnął od swojego klubu znajomych z lat 70. Należeli do niego m.in. Harry Nilsson czy John Lennon.

Hollywood Vampires miałoby grać utwory autorstwa przedwcześnie zmarłych artystów. Alice Cooper postanowił przedstawić swój pomysł aktorowi. Okazało się, że aktor jest świetnym gitarzystą i taką właśnie rolę pełni Johnny Depp w Hollywood Vampires.

Gdy Depp pozytywnie zareagował na utworzenie projektu, Cooper postanowił poszerzyć skład. Wówczas do zespołu dołączył Joe Perry. Ta trójka od 2015 roku stanowi podstawowy skład Hollywood Vampires. Jednakże na koncertach można spotkać ich z dodatkowymi członkami.

Pierwszy koncert Johnnego Deppa z Hollywood Vampires odbył się już 16 i 17 września 2015 roku. Zespół ma na swoim koncie dwa albumy. Debiutancki to "Hollywood Vampires" wydany 11 września 2015 roku na cześć muzyków rockowych, którzy zmarli w latach 70. Następny album pojawił się cztery lata później. 21 czerwca 2019 roku premierę miała płyta "Rise", gdzie znajduje się 16 utworów i większość z nich to materiały oryginalne.

Na koncertach zespołu Johnnego Deppa wystąpiły również takie osobistości jak: Duff McKagan, Robert DeLeo, Matt Sorum, Bruce Witkin czy Tommy Henriksen. Artyści stanowią zazwyczaj wokal wspierający dla podstawowego składu. Wszyscy oprócz Matta Soruma, grającego na perkusji, grają na koncertach na gitarach.

Johnny Depp zagra w Polsce – Hollywood Vampires w Dolinie Charlotty

Johnny Depp i Hollywood Vampires zagrają 22 lipca 2023 r. w Dolinie Charlotty. Koncert odbędzie się w ramach 14. Festiwalu Legend Rocka. Podczas występu do składu dołączy Tommy Henriksen. Na scenę wejdą około godziny 21:30.

Johnny Depp i Hollywood Vampires – bilety

Bilety na koncert Johnnego Deppa i jego zespołu Hollywood Vampires można nabyć już od 250 zł. Wówczas dostajemy miejsce w trzecim sektorze przy scenie. Za bilety na drugi sektor zapłacimy 300 zł, a na pierwszy sektor pod samą sceną - 350 zł.

Dla prawdziwych fanów Deppa przygotowane zostały też bilety VIP. Dzięki nim mamy możliwość spotkania idoli. Najtańsze wejściówki z takimi atrakcjami dostaniemy już od 835 zł.

Za najdroższy możliwy bilet w Dolinie Charlotty zapłacimy aż 23 500 zł. Wówczas mamy nie tylko możliwość bycia w pierwszym rzędzie czy spotkania za kulisami z artystami Hollywood Vampires. Dostajemy także prywatną fotografię, gitarę z podpisami muzyków oraz personalizowaną tablicę pamiątkową.

Kto przed Johnnym Deppem w Dolinie Charlotty?

Hollywood Vampires w Dolinie Charlotty będzie mieć support składający się z dwóch zespołów. W pierwszej kolejności, o godzinie 19 zagra Those Damn Crows. To walijska kapela, wykonująca muzykę rockową. Założona została w 2014 roku. W jej składzie znajdują się: Shane Greenhallem (wokalista), Ronnie Huxford (perkusista), Ian “Shiner" Thomas (gitarzysta), Lloyd Wood (basista) oraz David Winchurch (gitarzysta).

O godzinie 20:15 na 14. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty zagra zespół Chemia. Założony został w Warszawie w 2007 roku przez Wojciecha Balczuna. Koncertują natomiast od roku 2010. Na scenie usłyszymy także: Maćka Papalskiego (gitara), Adama Kramskiego (perkusja), Błażeja Chochorowskiego (gitara basowa) i Łukasza “Luke" Drapałę (wokal).

