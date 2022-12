Deep Purple gwiazdą Hard Rock Festival 2023. Gdzie odbędzie się koncert?

Nowa edycja Hard Rock Heroes Festival odbędzie się 12 czerwca 2023 r. w Tauron Arenie Kraków. Headlinerem będzie mająca wielu fanów w Polsce grupa Deep Purple , która kładła podwaliny pod hard rock.

Organizatorzy zapowiedzieli, że na festiwalu wystąpią również inne gwiazdy zagraniczne i polskie, o których wkrótce poinformują. Bilety do sprzedaży trafią 16 grudnia.

Hard Rock Heroes Festival 2023 - ceny biletów w przedsprzedaży/w dniu koncertu:

Płyta - 290/320 zł

Sektory I kat. - 380/410 zł

Sektory II kat. - 340/370 zł

Sektory III kat. - 280/310 zł.

Clip