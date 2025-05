Alice in Chains jest zaliczany do wielkiej czwórki grunge'u - obok Nirvany, Pearl Jam i Soundgarden. Niemal każdą z tych formacji dotknął problem z uzależnieniem.

Za sprawą płyt "Facelift" (1990), "Dirt" (1992) oraz akustycznych EP-ek "Sap" (1992) i "Jar of Flies" (1994) o zespole z Seattle zrobiło się głośno na całym świecie.

Alice in Chains - legenda sceny grunge

Ze względu na problem z używkami jeszcze w trakcie trasy promującej album "Dirt" z Alice in Chains został zwolniony basista Mike Starr. Na jego miejsce pojawił się Mike Inez, znany z zespołu Ozzy'ego Osbourne'a. Od lat z uzależnieniem zmagał się też charyzmatyczny wokalista Layne Staley. W lutym 1997 r. zespół po raz ostatni pojawił się z nim w składzie w telewizji podczas uroczystości rozdania Grammy.

Ostatnią osobą, która widziała żywego Layne'a Staleya, był wspomniany Mike Starr, który odwiedził wokalistę 4 kwietnia 2002 roku. Wówczas basista chciał wezwać karetkę pogotowia, co doprowadziło do kłótni z wokalistą. Wściekły Starr zostawił kolegę i opuścił jego posiadłość. "Słyszałem, jak wołał mnie bym wrócił i nie zostawiał tego w taki sposób" - tak okoliczności ostatniego spotkania opisywał w 2009 roku nieżyjący już basista, którego do śmierci męczyły wyrzuty sumienia z powodu zaniechania wezwania pomocy medycznej.

W 2006 r. grupa powróciła na scenę, a w roli wokalisty i gitarzysty pojawił się William DuVall. Od tego czasu Alice in Chains wydał trzy studyjne albumy: "Black Gives Way to Blue" (2009), "The Devil Put Dinosaurs Here" (2013) i "Rainier Fog" (2018). Skład współtworzą: gitarzysta i wokalista Jerry Cantrell, Mike Inez (bas) i Sean Kinney (perkusja).

Sean Kinney (Alice in Chains) potrzebował pilnej pomocy medycznej

Ekipa z Seattle 8 maja miała wystąpić w Mohegan Sun Arena w Uncasville w stanie Connecticut. Po próbie Sean Kinney potrzebował pilnej pomocy medycznej, na szczęście sytuacja nie zagrażała jego życiu.

W związku z tym zespół zdecydował się niemal w ostatniej chwili odwołać zaplanowany koncert, przepraszając fanów za "niedogodności".

Kolejne występy mają się odbyć w Camden w New Jersey (10 maja), Columbus w Ohio (11 maja), Nashville w Tennesse (13 maja), Dothan w Alabamie (15 maja) i podczas Welcome To Rockville w Daytona Beach na Florydzie (16 maja). Dodajmy, że Alice in Chains ma się pojawić w gwiazdorskiej obsadzie podczas pożegnalnego koncertu Ozzy'ego Osbourne'a i Black Sabbath (5 lipca w Birmingham w Wielkiej Brytanii).

Z kolei Jerry Cantrell w solowym wydaniu będzie jedną z gwiazd Warm Up Day (4 czerwca) w ramach Mystic Festivalu w Gdańsku.

