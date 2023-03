Hollywood Vampires wraca z nowym albumem. Co przygotowali Johnny Depp i Alice Cooper?

Hollywood Vampires to gwiazdorska supergrupa założona w 2012 roku przez Alice’a Coopera, Johnny’ego Deppa i Joe Perry’ego (z Aerosmith). Później dołączył do tej grupy Tommy Henriksen - gitarzysta, basista i producent muzyczny, związany z Cooperem oraz niemieckim zespołem metalowym Warlock. Do tej pory Wampiry z Hollywood wydały dwie płyty studyjne: "Hollywood Vampires" (2015 r.) oraz "Rise" (2019 r.).

Artyści, którzy wykonują na scenie zarówno własne kompozycje, jak i covery rockowe, sami nadali sobie przydomek "najlepszego zespołu barowego na świecie". Skromnie, bo ich występy przyciągają tysiące fanów, bynajmniej nie do barów, a na wielkie sceny. Taką jak w Rio de Janeiro, gdzie w 2015 roku grupa zagrała koncert przed ponad stu tysiącami fanów.

Nadchodzący album koncertowy zapowiada utwór "I Got A Line On You". To brawurowo wykonany przez Wampiry cover pochodzący z repertuaru kalifornijskiego zespołu rockowego Spirit.

22 lipca tego roku gwiazdorski skład wystąpi na Festiwalu Legend Rocka w słupskiej Dolinie Charlotty. Miało do tego dojść już w sierpniu 2020 r., jednak wówczas na przeszkodzie stanęła pandemia koronawirusa.

