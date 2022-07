Johnny Depp napisał piosenkę o swoim procesie z Amber Heard

Wiadomości

Jak informuje "The Guardian", w piątek 15 lipca zadebiutuje napisana przez Johnny’ego Deppa piosenka opowiadająca o jego procesie z byłą żoną: Amber Heard. To jedna z dwóch piosenek, które aktor skomponował niedawno podczas współpracy z Jeffem Beckiem. Znajdą się one na nowym albumie brytyjskiego gitarzysty zatytułowanym "18".

Johnny Depp zaśpiewał o ex-żonie na nowej płycie / Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio /Getty Images