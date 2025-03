Według zapowiedzi, nowy materiał uznanej grupy rodem z miasta Telford w zachodniej Anglii ma być powrotem Cancer do charakterystycznego brzmienia zespołu znanego choćby z wydanego dokładnie 35 lat temu, klasycznego debiutu "To The Gory End", gdzie tnącym z siłą mechanicznej piły riffom towarzyszą gardłowe wokale i bezlitosna agresja.

Cancer zaprasza do "Odwróconego świata" - królestwa manipulacji i barbarzyństwa

Pod względem ogólnej koncepcji, "Inverted World" stanowi mroczną wyprawę w głąb dystopii, zdeprawowania i egzystencjalnych koszmarów, ukazując mroczny i podejrzany - miniony i obecny - świat manipulacji i barbarzyństwa. Wśród poruszanych tematów znajdziemy zagadkowe persony, sekty, pranie mózgów prowadzące do uległości czy wykorzystywanie religii jako broni. Gratką dla wiernych fanów będzie też zapewne to, że w wieńczącym płytę utworze "Corrosive" zespół przypomniał znaną choćby z debiutanckiego longplaya historię Johna George'a Haigha, brytyjskiego seryjnego mordercy z lat 40. ubiegłego wieku, który rozpuszczał ciała swych ofiar w kwasie siarkowym (stąd przydomek Acid Bath Murderer).

"Zwyczajowo niemal zawsze proces komponowania zaczynam od zabawy z gitarą, a po pewnym czasie riffy przekształcają się w muzyczne pomysły. Co do tekstów, zwykle poświęcam trochę czasu na zastanowienie się nad jakąś koncepcją, a następnie dobieram pasujące do niej słownictwo. Źródłem inspiracji jest to, co się dzieje i to, co się wydarzyło na świecie, a także ciekawe opowieści, które mnie zainteresują" - proces powstawania muzyki i tekstów przybliża John Walker, grający na gitarze wokalista i założyciel Cancer.

"'Inverted World' to już siódmy album tego zespołu, czuję się więc bardzo szczęśliwy, że będąc w moim wieku wciąż jestem w stanie się tym zajmować. Jestem niezmiernie zadowolony z tego, jak wyszedł nam ten album" - dodał 56-letni lider formacji.

Następcę płyty "Shadow Gripped" (2018 r.) zarejestrowano w madryckim The Empty Hall Studio we współpracy z Simónem Da Silvą. Miks i mastering odbyły się w niemieckim Woodshed Studio pod okiem V. Santury, gitarzysty Triptykon i byłego muzyka Dark Fortress. Okładkę zaprojektował Brytyjczyk Paul Groundwell, na co dzień główny dyrektor w Peaceville Records.

Grupa wypuściła niedawno "Amputate" (ang. amputować, odciąć) - pierwszy singel z nowego longplaya. Premierowa kompozycja opowiada o okrucieństwach kolonialnych rządów Belgii w Kongu pod koniec XIX wieku, przypominając przerażającą historię przemocy i cierpienia.

"To jeden z najmroczniejszych epizodów w dziejach ludzkości, który wciąż wymaga wyjaśnień. Wykonaj swoją pracę ALBO POŻAŁUJESZ! Zainspirowane czystym bestialstwem fanatycznych poganiaczy niewolników" - o kanwie singla "Amputate" powiedział John Walker.

Z utworem "Amputate" Cancer możecie się zapoznać poniżej:

Album "Inverted World" ujrzy światło dzienne 25 kwietnia nakładem kultowej brytyjskiej Peaceville Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Cancer - kim są?

Powstały w 1987 roku Cancer zaliczany jest do jednego z najważniejszych przedstawicieli ekstremalnego metalu z Wielkiej Brytanii. Do najważniejszych dokonań (zabarwionej thrashem) deathmetalowej grupy z Anglii należy zaliczyć debiutancki album "To The Gory End" z 1990 roku i wydany rok później longplay "Death Shall Rise" z udziałem Jamesa Murphy'ego, legendarnego gitarzysty prowadzącego z USA i byłego członka wielu kultowych grup, w tym Death, Obituary i Testament. Nie mniejszym uznaniem wśród fanów cieszy się również "The Sins Of Mankind" - trzecia płyta Cancer z 1992 roku.

Pod dłuższej hibernacji zespół przypomniał o sobie w 2018 roku powrotnym albumem "Shadow Gripped", nagranym w oryginalnym trzyosobowym składzie: John Walker (gitara / wokal), Ian Buchanan (bas) i Carl Stokes (perkusja). Po przeprowadzce Walkera do Hiszpanii w 2022 roku, Cancer działa dziś z Madrytu, a jego szeregi uzupełnia trzech miejscowych muzyków: basista Daniel Maganto, perkusista Gabriel Valcázar i (od zeszłego roku) gitarzysta prowadzący Robert Navajas. W tym składzie powstał - skomponowany w całości przez Johna Walkera - nowy album "Inverted World".

Cancer - szczegóły albumu "Inverted World" (tracklista):

1. "Enter The Gates"

2. "Until The Died"

3. "Inverted World"

4. "Bodies"

5. "Test Site"

6. "Amputate"

7. "When Killing Isn't Murder"

8. "Covert Operations"

9. "Jesus For Eugenics"

10. "Corrosive".

