"Na kolana", "S.O.S.", "Potrafię kochać", "Bez Ciebie" i "Między słowami" to tylko kilka wybiórczych hitów Kasi Cerekwickiej, dzięki którym ta zaistniała na polskim rynku muzycznym. Jej wkład w polską popkulturę był istotnym aspektem już lata temu - piosenkarka swego czasu pojawiała się wszędzie, gdzie było głośno. Utwór "Wszystko czego chcę od ciebie" był nawet promowany w kultowym polskim serialu "Majka", opowiadającym o zmaganiach młodej krakowskiej fotografki w świecie pełnym zrządzeń losu.

Co nowego u Kasi Cerekwickiej? Polacy pokochali jej przeboje

Zwycięstwo w "Szansie na sukces" oraz występ na festiwalu w Opolu otworzyły Kasi Cerekwickiej drogę do wielkiej kariery. W 2000 roku młoda wokalistka wydała krążek "Mozaika", zaś na scenę muzyczną powróciła w styczniu 2006 roku, gdy z utworem "Na kolana" wystartowała w krajowych eliminacjach do festiwalu Eurowizji 2006 w Atenach. Piosenkarka zajęła ostatecznie drugie miejsce, przegrywając jedynie z piosenką "Follow My Heart" zespołu Ich Troje, jednak utwór "Na Kolana" perfekcyjnie poradził sobie w radiu bez eurowizyjnej otoczki. Stał się największym przebojem Kasi i kawałkiem, który od deski do deski pamiętają pokolenia.

W 2015 roku Kasia Cerekwicka wydała krążek "Między Słowami", a pięć lat później, w 2020 roku, na rynku ukazała się płyta "Pod skórą", która wypromowała takie utwory jak "W pogoni za szczęściem" czy chociażby "Nigdy". Piosenkarka promowała album i koncertowała, co zbytnio nie zmieniło się do dziś. Niedawno zwróciła się z apelem do słuchaczy. Artystka wyjawiła wtedy, że wyniki sprzedaży krążka "Pod skórą" okazały się znacznie niższe niż tego oczekiwała. "Wydawanie płyt CD w dzisiejszych czasach nie opłaca się ani wytwórniom, ani producentom, ani tym bardziej artystom. Zabiła nas wszechobecna 'cyfra' i digital" - napisała Kasia Cerekwicka.

"Kilka dni temu obchodziłam czwartą rocznicę wydania mojego ostatniego albumu, 'Pod skórą'. Płyta niestety przegrała z ówcześnie panującą sytuacją, a mnie zabrakło siły na promocję i walkę z trudną w tamtym czasie rzeczywistością. Do dziś zastanawiający wydaje się fakt, że z obserwujących mnie tutaj osób tak niewiele zdecydowało się na zakup mojej muzyki" - napisała Cerekwicka w 2024 roku. Piosenkarka wyjawiła wtedy, że zasmucił ją brak zainteresowania fanów ostatnim albumem. Mimo to stara się nie dołować, bo branża przygotowała ją na tego typu porażki. "Czy było/jest mi z tego powodu przykro: tak, bo włożyłam w tę płytę ogrom pracy i emocji! Na szczęście, jeśli chodzi o porażki, życie w tym temacie nieźle mnie już zaprawiło" - wyznała.

Kasia Cerekwicka zapowiada muzyczny powrót. "Powolutku się robi"

17 marca 2025 roku Kasia Cerekwicka świętowała swoje 45. urodziny. Kilka dni temu podzieliła się na swoim Instagramie szczerym wpisem. "Wiek to tylko liczba, dlatego staram się dostrzegać wartość w każdym dniu, choć nie zawsze jest to łatwe. Nadal mam marzenia, plany i czasem odczuwam wewnętrzny pęd, ale już nie boję się zmarszczek ani upływającego czasu - jak mawiała Coco Chanel: 'Można być zachwycającą w wieku dwudziestu lat, uroczą w wieku czterdziestu, a pozostać niezrównaną do końca swoich dni'" - napisała piosenkarka.

Poza koncertami, które Kasia Cerekwicka nadal gra, wokalistka znajduje również czas na odpoczynek. "Odbiła mi palemka" - napisała żartobliwie na Instagramie, dzieląc się z fanami słonecznym filmikiem z plaży. Ponadto wokalistka jest stałą gościnią stacji radiowych. Wygląda również na to, że Kasia Cerekwicka przygotowuje się do wydania nowej muzyki. "Jak wiosna to i nowa muzyka?" - zapytał w komentarzu na Instagramie jeden z fanów. "Powolutku się robi" - odpowiedziała mu artystka.

