"Czuję się lepiej, niż myślałam, że będę," zdradziła Parton. " Byłam z nim przez 60 lat . Muszę więc na nowo nauczyć się wielu rzeczy, które robiliśmy razem. Ale będę go zawsze trzymać blisko." Dolly dodała, że Dean miał dużo problemów zdrowotnych pod koniec swojego życia. "Jestem spokojna, bo wiem, że on zaznał spokoju" powiedziała o miłości swojego życia, którą poznała, mając 18 lat, a on 23. "Ale to nie sprawia, że przestaję za nim tęsknić i go kochać."

Pozostając w żałobie po ukochanym, Parton wydała wzruszającą balladę "If You Hadn’t Been There", w hołdzie niezachwianemu wsparciu, jakie jej mąż oferował przez całe ich wspólne życie. W utworze śpiewa: "Gdybyś tam nie był, gdzie byłabym ja? Bez twojego zaufania, miłości i wiary, wzlotów i upadków" Na końcu piosenki dodaje: "Zawsze widzisz we mnie to najlepsze, twoje kochające ramiona mnie trzymały”