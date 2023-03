Johnny Depp znany jest przede wszystkim jako aktor. Nie od dziś wiadomo jednak, że gwiazdor jest także uznanym gitarzystą.

Współtworzy on formację Hollywood Vampires, w której występują obok niego Alice Cooper i Joe Perry. Grupa ma na koncie dwa albumy studyjne: "Hollywood Vampires" (2015) i "Rise" (2019).

W 2022 roku wspólnie z Jeffem Beckiem wydał album, pt. "18". Płyta okazała się ostatnim wydawnictwem Becka, który zmarł w styczniu tego roku.

Johnny Depp wybrał się po nowe gitary... helikopterem

Artysta wybrał się do sklepu po nowe gitary, co w zasadzie nie powinno być niczym dziwnym. Przedstawiciele sklepu Hemswell Antique Centres poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Depp przyleciał do nich... helikopterem.

Sprzedawcy przekazali, że o wizycie aktora i muzyka byli poinformowani. Gwiazdor wybrał swój środek transportu aby nie wzbudzać sensacji, chociaż wydaję nam się, że wyszło zupełnie odwrotnie. Film z lądowania helikoptera pojawił się już na Instagramie.

"Był bardzo przyjacielski. Przyjaciel Jeffa Becka usiadł i zagrał na gitarze kilka melodii. Potem kupił trzy gitary" - zdradził kierownik sklepu, Robert Miller.

