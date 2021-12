The Hollywood Vampires to amerykańska supergrupa muzyczna stworzona w 2015 roku przez Alice Coopera, Johnny'ego Deppa i Joe Perry'ego.

Swój pierwszy album "Hollywood Vampires" zespół wydał 11 września 2015 roku i dedykował go muzykom rockowym zmarłym w latach 70.

W czerwcu 2019 roku formacja wypuściła drugą płytę "Rise" zawierającą 16 utworów, w większości oryginalnych i napisanych przez poszczególnych członków zespołu. Uzupełnieniem są trzy covery: "Heroes" Davida Bowiego, "You Can’t Put Your Arms Around a Memory" Johnny’ego Thundersa oraz "People Who Die", które stworzył Jim Carroll.

Reklama

Alice Cooper podczas rozmowy z Pawłem Brzykcym dla magazynu "Teraz Rock" odniósł się do zarzutów, jakoby Johnny Depp miał być tylko aktorem, który zaczął grać na gitarze.





Clip Hollywood Vampires Heroes

"W ogóle fajnie jest obserwować, jak ludzie spoglądają na Johnny’ego. Myślą, że to aktor, który wziął się za granie na gitarze. A tak naprawdę on był gitarzystą długo przed tym, zanim został aktorem" - powiedział Cooper.



Muzyk zwrócił uwagę, że aktor miał okazję grać wcześniej z prawdziwymi legendami rocka.



"Grał z Paulem McCartneyem, grał ze Stonesami. Szycha!" - dodał Alice Cooper.

Wideo Hollywood Vampires - "Whole Lotta Love"