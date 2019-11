Johnny Depp, Alice Cooper i Joe Perry (Hollywood Vampires) w Polsce w 2020 r. DATA, MIEJSCE, BILETY

18 sierpnia 2020 r. w Dolinie Charlotty odbędzie się pierwszy polski koncert supergrupy The Hollywood Vampires, w której skład wchodzą: wokalista Alice Cooper, znany z Aerosmith gitarzysta Joe Perry oraz aktor i muzyk Johnny Depp. To pierwsze ogłoszenie Festiwalu Legend Rocka.

Hollywood Vampires przyjadą do Polski po raz pierwszy /RB/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

Festiwal Legend Rocka odbywa się w Dolinie Charlotty położonej w Strzelinku między Ustką a Słupskiem. Poznaliśmy pierwszą gwiazdę 14. edycji.



Bilety vipowskie do sprzedaży trafią we wtorek (19 listopada), a normalne od 22 listopada.

The Hollywood Vampires to amerykańska supergrupa muzyczna stworzona w 2015 roku przez Alice Coopera, Johnny'ego Deppa i Joe Perry'ego.



Swój pierwszy album "Hollywood Vampires" zespół wydał 11 września 2015 i dedykował go muzykom rockowym zmarłym w latach 70.

W czerwcu formacja wypuściła drugą płytę "Rise" zawierającą 16 utworów, w większości oryginalnych i napisanych przez poszczególnych członków zespołu. Uzupełnieniem są trzy covery: "Heroes" Davida Bowiego, "You Can’t Put Your Arms Around a Memory" Johnny’ego Thundersa oraz "People Who Die", które stworzył Jim Carroll.

Clip Hollywood Vampires Heroes

"Album jest nie tylko totalnie inny niż pierwsza płyta Vampires, jest wyjątkowy z pośród tego wszystkiego, co dotychczas zrobiłem. Podszedłem do tego kompletnie inaczej, niż zwykle, gdy pracuję nad albumem" - mówił Alice Cooper.



"To, co jest tutaj inne to to, że nie próbowałem zmieniać piosenek tak, by brzmiały bardziej jak Alice. Ponieważ każdy z nas jest pod różnymi wpływami, brzmienie tego albumu jest bardzo fajne. Myślę, że dzięki temu krążkowi pokażemy prawdziwe brzmienie Vampires, gdyż pierwsza płyta była oddaniem hołdu naszym rock'n'rollowym braciom" - powiedział Cooper.



Wideo Hollywood Vampires - WHO’S LAUGHING NOW - Official Lyric Video from the album "Rise"

"Płyta prezentuje każdego z nas robiącego to, co robi najlepiej, bez oglądania się na siebie. Nie było presji ani terminów, co pozwoliło nam napisać i nagrać album, który jest jednym z najbardziej wolnych i najbardziej szczerych nagrań, w których uczestniczyłem. Nie mogę się doczekać, aby wykonać niektóre z tych utworów na żywo dla naszych fanów" - zdradził Joe Perry.



Wideo Hollywood Vampires - "Whole Lotta Love"

W poprzednich latach w Dolinie Charlotty występowali m.in. Robert Plant, Santana, ZZ Top, Bob Dylan, Patti Smith, Korn, Ian Anderson (Jethro Tull), Deep Purple, Whitesnake, Mike & The Mechanics, Alice Cooper, John Mayall, Paul Rodgers, Marillion, ARW, Uriah Heep, Thin Lizzy, Robbie Krieger i Ray Manzarek (The Doors), Saxon, UFO, Fish, Colosseum, Alvin Lee (eks-Ten Years After), Jack Bruce (Cream), Suzi Quatro, Arthur Brown, Eric Burdon, Procol Harum, Wishbone Ash, The Yardbirds, Slade, T.Rex, Budgie, Sweet, Nazareth, Ten Years After i Bonnie Tyler.

W 2019 r. Festiwal Legend Rocka gościł m.in. Status Quo, Los Lobos, The Australian Pink Floyd Show, Foreigner, John Fogerty i 30 Seconds To Mars.