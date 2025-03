Ewa Bem - legenda polskiej sceny jazzowej - jest jedną z artystek, które poruszyły w mediach temat tegorocznej reprezentantki Polski na Eurowizji. Diwa, w rozmowie ze "Światem Gwiazd", przyznała, że jej zdaniem rodacy podjęli słuszną decyzję - Steczkowska ma wszystko to, co jest potrzebne uczestnikowi prestiżowego konkursu. Ewa Bem jest przekonana, że nasza reprezentantka osiągnie sukces, pokazując eurowizyjnej publiczności swoje niezwykłe umiejętności wokalne oraz taneczne.

"Jestem pewna, że Justyna dokona wokalnej i wizualnej ekwilibrystyki, by zdobyć ten triumf. To artystka z prawdziwego zdarzenia, która zawsze potrafi zaskoczyć " - podkreśliła Ewa Bem.

Co Ewa Bem myśli o eurowizyjnej piosence Justyny Steczkowskiej? "Nie wiem, o co chodzi"

Jazzmanka zaznacza jednak, że nie jest największą fanką eurowizyjnej piosenki Justyny Steczkowskiej. Choć nie ma wątpliwości co do talentu artystki, "Gaja" nie trafia w jej gust. "Nie lubię czegoś tak strasznie zamaszystego, że nie wiem, o co chodzi. To tak jak czasami się wejdzie w tłum ludzi i nie wiadomo, na kogo ma się spojrzeć. To ja się tutaj tak czuję" - podsumowała diwa.