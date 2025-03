"Śpiewam na niej o mojej ścieżce jako artysta, mąż, ojciec i przede wszystkim mężczyzna próbujący znaleźć sposób na jak najlepsze wykonanie każdej z moich ról tak, by gdzieś po drodze przypadkiem nie zgubić siebie" - tak IGO zaprezentował na Instagramie najnowsze wydawnictwo, zatytułowane "12" .

14 marca 2025 r. IGO oddał w ręce fanów swój drugi album studyjny. Płyta okazała się niezwykle emocjonalnym wydawnictwem, na którym nie brakuje zarówno wzruszeń, jak i tanecznych brzmień. Krążek jako pierwszy zapowiadał singiel "12 zmysłów", którym wokalista nawiązał do filozofii Stainera. Według niej człowiek posiada o wiele więcej zmysłów niż podstawowe pięć, dzięki czemu może znacznie szerzej odczuwać to, co dzieje się wokół niego, czerpać z życia więcej doznań i odkrywać nowe emocje.