Limitowana edycja winylowa EP-ki "Burning Moonlight" ukaże się 12 kwietnia w ramach Record Store Day 2025. Z kolei wydanie cyfrowe dostępne będzie od 6 czerwca.

"Opłakując stratę Marianne, cieszymy się, że możemy ogłosić premierę tych utworów, nad którymi pracowała w ostatnim roku swojego życia. Marianne żyła dla muzyki - tworzenie i występowanie było jej siłą napędową. Do samego końca z niecierpliwością czekała na to wydanie, które teraz staje się zwieńczeniem i celebracją jej niezwykłej artystycznej kariery" - podkreśla Nicholas Dunbar, jedyny syn Marianne Faithfull.

Początkowo premiera "Burning Moonlight" miała zostać ogłoszona w lutym jako część RSD 2025 List, jednak została wstrzymana po śmierci Marianne 30 stycznia.

W hołdzie Marianne Faithfull. Co już wiemy o EP-ce "Burning Moonlight"?

Cztery nowe nagrania czerpią inspirację i mają swoje twórcze korzenie w dwóch pierwszych albumach Marianne Faithfull, które ukazały się dokładnie 60 lat temu - 15 kwietnia 1965 roku.

"Rozpoczęcie kariery w ten sposób było bardzo nietypowe, dlatego postanowiliśmy domknąć ten muzyczny krąg. Jedna strona EP-ki nawiązuje do jej debiutanckiego popowego albumu Marianne Faithfull, a druga oddaje hołd jej folkowym korzeniom z 'Come My Way'" - tłumaczy Andrew Batt, producent wykonawczy EP-ki.

Tytułowa ballada "Burning Moonlight" o wytrwałości i akceptacji została zainspirowana pierwszym wersem debiutanckiego singla Marianne "As Tears Go By" ("It is the evening of the day"). Podnoszący na duchu utwór "Love Is" nawiązujący do jej popowego brzmienia z lat 60., został napisany wspólnie z wnukiem wokalistki - Oscarem Dunbarem.

Marianne Faithfull ze swoim wnukiem Oscarem Dunbarem - Londyn, 22 lipca 2021 r. David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Mulberry Getty Images

Druga strona EP-ki nawiązuje do folkowych korzeni Marianne. Zawiera tradycyjny utwór "Three Kinsmen Bold", którego nauczyła się od swojego ojca Glynna Faithfulla, mającego kluczowy wpływ na jej folkowe nagrania. Kolejnym utworem jest nowa interpretacja "She Moved Thru’ The Fair", który Marianne wykonywała przez całe życie i po raz pierwszy nagrała w 1966 roku.

Marianne Faithfull "nie poddała się"

"To dobry moment, aby spojrzeć wstecz" - powiedziała Marianne po ukończeniu projektu. "Pomaga mi to przypomnieć sobie wszystko, co zrobiłam. Nie mogę powiedzieć, że jestem szczególnie nostalgiczną osobą, ale naprawdę cieszę się z tego okresu refleksji".

EP-ka została wyprodukowana przez Heada we współpracy z Robem Ellisem, Oscarem Dunbarem i Andrew Battem. Zawiera także specjalnie zamówioną oprawę graficzną autorstwa uznanego australijskiego artysty Davida Frazera.

Head po raz pierwszy współpracował z Marianne w 2004 roku przy albumie "Before The Poison" i stał się jej zaufanym przyjacielem oraz współtwórcą. "Jestem bardzo szczęśliwy, że znaleźliśmy moment, w którym Marianne czuła się gotowa, by znów pisać i śpiewać. Kiedy poprosiła mnie o produkcję tych utworów, wszyscy mieliśmy świadomość z jej stanu zdrowia, ale w typowy dla niej sposób nie poddała się. Myślę, że udało nam się ponownie obrać nowy kierunek - coś, do czego zawsze dążyła przez całą swoją długą karierę" - podkreśla producent.

Polsat Polsat