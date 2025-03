Już w 2022 roku, kiedy to Sabrina Carpenter wydała krążek " emails i can't send ", zwróciła na siebie uwagę szerszej publiczności. Zachwyciła wtedy konceptualnym albumem, a utwory " Nonsense ", " Read your Mind " i " Feather " idealnie poradziły sobie na listach przebojów. Wokalistka zaczęła podróżować z Taylor Swift i podczas trasy gwiazdy zagrała pokaźną liczbę występów otwierających " The Eras Tour ".

Po opublikowaniu "Espresso" kariera wokalistki nabrała dynamicznego rozpędu. Utwór królował na TikToku i, już na początku kwietnia, został okrzyknięty hitem tegorocznego lata. Na fali sukcesu wydano kolejny singiel, zatytułowany "Please Please Please", który znacząco odbiegał od poprzednika w kontekście formy. Piosenka wyprodukowana przez Jacka Antonoffa przebiła sukces "Espresso", co wyniosło artystkę na wyższy level. Na reedycji albumu "Short n' Sweet" pojawiły się nowe utwory - między innymi "15 Minutes", wyczekiwane przez fanów "Busy Woman", "Bad Reviews", "Couldn't Make It Any Harder" czy remiks "Please Please Please" z Dolly Parton.