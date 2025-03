Skunk Anansie kolejny raz potwierdziło, że cieszy się ogromną sympatią polskiej publiczności, co było widoczne podczas koncertu w Warszawie. Zespół, który od lat gromadzi tłumy, zagrał w stolicy po dłuższej przerwie, ale nie zawiódł oczekiwań. Wypełniony Torwar przyjął Brytyjczyków z wielkim entuzjazmem, mimo że koncert odbył się tylko w jednym polskim mieście podczas tegorocznej trasy.

Przed głównym wydarzeniem na scenie wystąpiła młodsza stażem kapela So Good, która, choć przedstawiła nieco kontrowersyjne pop punkowe brzmienie, z energią wprowadziła publiczność w odpowiedni nastrój. Ich występ był pełen młodzieńczej energii, z szybkim tempem i lekko szalonymi tekstami, co wprowadziło świetną atmosferę przed nadchodzącym gwoździem programu, jakim był występ Skunk Anansie. So Good, choć jeszcze w fazie szlifowania swojej formy, udowodnili, że potrafią przyciągnąć uwagę i poruszyć publiczność.

Skunk Anansie: Zespół, który nigdy nie zawodzi

Po nich, Skunk Anansie rozpoczęło od "This Means War”, a potem zaprezentowało kilka innych hitów, jak "Charlie Big Potato” i "Because of You”. Każdy utwór był energetyczny, bez zbędnych wstępów, a publiczność szybko poczuła atmosferę rockowego szaleństwa. Skunk Anansie, które od swojego debiutu w 1994 roku nieprzerwanie zdobywało serca słuchaczy, po raz kolejny udowodniło, że wciąż ma w sobie tę samą moc, którą mieli w latach 90.

Skunk Anansie w Warszawie Eris Wójcik INTERIA.PL

Ich debiutancki album "Paranoid and Sunburnt” zyskał ogromną popularność, a piosenki takie jak "Charity” i "Weak” stały się absolutnymi klasykami. Następne krążki, jak "Stoosh” czy "Post Orgasmic Chill”, tylko potwierdzały pozycję zespołu na scenie alternatywnego rocka. Po przerwie w 2001 roku, Skunk Anansie wróciło do koncertowania, a ich muzyka wciąż pozostaje pełna pasji.

Nowe utwory z nadchodzącego albumu

Wszystkie oczy były skierowane na Skin, której energia i charyzma nie miały sobie równych. 57-letnia wokalistka, z niezmiennym wigorem, prowadziła zespół przez koncert, imponując zarówno głosem, jak i osobowością. Piosenkarka wspomniała o nadchodzącym albumie "The Painful Truth”, z którego publiczność mogła posłuchać trzech nowych utworów, takich jak "An Artist Is An Artist”, "Weak” i "Twisted (Everyday Hurts)”.

Skin, kultowa wokalistka zespołu Skunk Anansie Eris Wójcik INTERIA.PL

W trakcie koncertu Skin, znana ze swojej interakcji z fanami, odwiedziła ich w tłumie podczas "I Can Dream”. Wokalistka poruszyła również ważne tematy społeczne, wyrażając sprzeciw wobec działań politycznych obecnego prezydenta USA, a także zaśpiewała "God Loves Only You”, poruszając kwestie równości i wolności. Zespół nie boi się podejmować kontrowersyjnych tematów, co wciąż czyni ich muzykę niezwykle aktualną i wpływową. Podobne zaangażowanie w sprawy społeczne pojawiało się również podczas poprzednich występów grupy, która od zawsze stawia na wyrażanie swojego stanowiska wobec rzeczywistości.

Klasyki, które rozgrzewają serca fanów

Podczas koncertu nie zabrakło klasycznych utworów zespołu, jak "Hedonism (Just Because You Feel Good)” czy "You’ll Follow Me Down”, które rozgrzały publiczność do czerwoności. Koncert był znacznie lepiej zaplanowany niż poprzednie wystąpienia, Skin i zespół zagrali z pasją, a interakcje z fanami nadal stanowiły jego serce.

Skunk Anansie pokazało, że wciąż jest w świetnej formie, a ich muzyka i energia nie przestały zachwycać. Koncert był pełen emocji, a zespół nie przestaje inspirować. Skin, z niezrównanym urokiem, nadal pozostaje jednym z najbardziej energetycznych frontmanów w historii muzyki.

Robbie France, perkusista Skunk Anansie Eris Wójcik INTERIA.PL

Występ Skunk Anansie w warszawskim Torwarze porwał fanów Eris Wójcik INTERIA.PL

Skin ze Skunk Anansie od lat zachwyca fanów mocnym wokalem Eris Wójcik INTERIA.PL