"The Dead Daisies przyjadą do Polski i ubarwią lato rytmem hard rocka! Razem z nimi energię roztoczą The Treatment" - zapowiedzieli organizatorzy.

Koncert supergrupy odbędzie się 25 czerwca w Hype Parku w Krakowie. Bilety w cenie 129 zł (przedsprzedaż I pula) są już dostępne. W drugiej puli wejściówki będą droższe o 10 zł, a w dniu koncertu kosztować będą 160 zł.

"Potrafią roztopić serce balladą i postawić w pionie do dzikiej imprezy hardrockowym bangerem bez ceregieli. The Dead Daisies mają na stanie wyłącznie niezawodne gitarowe hity, od których aż chce się wsiąść w kabriolet i mknąć w nieznane" - czytamy.

The Dead Daisies wracają do Polski. Kto obecnie występuje w składzie?

Pomysłodawcą i liderem supergrupy jest australijski gitarzysta David Lowy. Muzyk świetnie radzi sobie także poza sceną - jest m.in. szefem politycznego think-tanku, dyrektorem medycznego instytutu, specjalizującego się w leczeniu idiopatycznych teleangiektazji w plamkach ocznych, i jednym z najlepszych australijskich lotników, regularnie uczestniczącym w pokazach i pilotującym najsłynniejsze maszyny z czasów II wojny światowej.

Przez zespół przewinęło się już dobrze ponad 20 muzyków ze światowej czołówki, m.in. Richard Fortus(eks-Guns N' Roses/The Psychedelic Furs), Dizzy Reed(Guns N' Roses/Hookers and Blow), Darryl Jones(The Rolling Stones, Sting), Frank Ferrer (Guns N' Roses), Charley Drayton (The X-pensive Winos/The Cult), Jon Stevens (Noiseworks/INXS), John Tempesta (The Cult), Brian Tichy (Ozzy Osbourne, Foreigner), Deen Castronovo (m.in. Journey, Ozzy Osbourne, Paul Rodgers, Steve Vai, Bad English, Soul SirkUS, Hole), Marco Mendoza (m.in. Thin Lizzy, Whitesnake, Black Star Riders) i Glenn Hughes (Deep Purple, Trapeze, Black Country Communion).

Obecny skład tworzą gitarzysta David Lowy (Red Phoenix, Mink), znany z m.in. Whitesnake i Dio gitarzysta Doug Aldrich, były wokalista Mötley CrüeJohn Corabi, basista Michael Devin (Whitesnake, Lynch Mob) i perkusista Tommy Clufetos (Black Sabbath, Rob Zombie).

To właśnie oni - z jedną zmianą, za perkusją zasiadła Sarah Tomek (m.in. Steven Tyler, Samantha Fish) - odpowiadają za "Lookin' For Trouble" (premiera 30 maja), pierwszy bluesowy album The Dead Daisies. Na płytę składają się bluesowe klasyki nagrane z pomocą producenta Martiego Frederiksena.

Od początku działalności w 2013 r. grupa zdążyła wydać siedem płyt, wystąpić u boku innych gwiazd rocka (ZZ Top, Aerosmith, Lynyrd Skynyrd, Bad Company, Judas Priest, Kiss, Whitesnake czy Def Leppard), zagrać historyczny koncert na Kubie i dwukrotnie zaprezentować się przed wielotysięczną publicznością na Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą (2016 i 2017).

Przystanek Woodstock: The Dead Daisies INTERIA.TV INTERIA.PL