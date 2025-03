W stoczni gdańskiej między 4 a 7 czerwca 2025 r. zagrają m.in.: King Diamond, Sepultura, In Flames, Bullet For My Valentine, Opeth, W.A.S.P., Apocalyptica, Suicidal Tendencies, Cradle Of Filth, Turbonegro, Jerry Cantrell, Blood Fire Death - A tribute to Quorthon and the Music of Bathory, Exodus, Perturbator, Jinjer, Landmvrks, Eagles Of Death Metal, The Bug, I Am Morbid - “Domination” set, Hatebreed, The Crazy World of Arthur Brown, Dark Tranquility, Tiamat, The Kovenant, Cattle Decapitation, Whitechapel, Death Angel, Elder, Municipal Waste, Polaris, Nile, Alcest, Beherit, Oranssi Pazuzu, Ufomammut, Midnight, Vader - "Litany" set, Imminence, Paleface Swiss, Eyehategod, Halocene, Green Lung, Pentagram, Combichrist i Skeletal Remains.