Fani Oasis będą zachwyceni. Legendarny zespół pokaże kulisy trasy

Reżyserami dokumentu są Dylan Southern i Will Lovelace - duet znany z filmu "Blur: No Distance Left to Run". Produkcją zajmie się Magna Studios, które ma na koncie m.in. docudramę o Nicku Cave’ie. Film pokaże nie tylko zapis koncertów, ale również zakulisowe momenty, emocje muzyków i przygotowania do trasy. Będzie to też gratka dla fanów "Peaky Blinders" - twórca kultowego serialu jest odpowiedzialny za produkcję.

Southern i Lovelace są również twórcami znakomitego "Shut Up and Play the Hits", który opowiadał o pożegnalnym koncercie LCD Soundsystem. Możemy więc spodziewać się materiału, który odda całą magię tego wydarzenia. Trasa Live ‘25 rozpocznie się 4 lipca 2025 roku w Cardiff i zakończy w sierpniu w Dublinie.

Co działo się z Oasis przez te lata?

Oasis to jeden z najważniejszych zespołów britpopowych lat 90., który zakończył działalność w 2009 roku po kolejnej kłótni braci Gallagherów. Po rozpadzie Liam założył Beady Eye, a Noel skupił się na swoim projekcie Noel Gallagher's High Flying Birds. Przez lata temat powrotu zespołu był nieustannie poruszany i spekulowany przez media i samych muzyków, ale dopiero teraz stał się faktem.

Oasis na stałe wpisało się w historię muzyki. Ich debiutancki album "Definitely Maybe" pobił rekordy sprzedaży, a rok później "(What's the Story) Morning Glory?" uczynił ich globalnymi gwiazdami. Hity takie jak "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" czy "Champagne Supernova" to do dziś jedne z najczęściej odtwarzanych utworów na świecie.

Dalsze losy kultowej formacji

Choć fani ekscytują się powrotem zespołu, trudno przewidzieć, czy to coś więcej niż jednorazowa trasa. Relacje między braćmi od lat są napięte, a ich publiczne kłótnie stały się niemal legendą. Jednak jedno jest pewne - trasa "Live '25" oraz dokument, który ją uwieczni, będą wydarzeniami, o których będzie się mówić przez lata.

Trasa "Live '25" to wielkie wydarzenie dla miłośników britpopu, a planowany dokument pozwoli jeszcze większej liczbie osób przeżyć ten wyjątkowy moment w historii muzyki. Czy Oasis pozostanie na scenie na dłużej? Czas pokaże, ale jedno jest pewne - ich powrót to muzyczne wydarzenie roku.