"Czasem nie do końca wiemy w jaki sposób określić to, co czujemy. Nie potrafimy powiedzieć ani 'tak', ani 'nie'. Taka mieszanka sprzecznych emocji powoduje uczucie zagubienia, a upływający czas nam w tym nie pomaga. O tym między innymi jest piosenka: 'Nie mówię tak, nie mówię nie'" - tak Wiktor Dyduła opowiada o swoim najnowszym singlu, po czym zaprasza do tańca i śpiewu.