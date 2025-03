62. KFPP w Opolu ogłasza nabór. To ogromna szansa dla młodych artystów!

Koncerty "Debiuty" i "Premiery" to niepowtarzalna okazja by stanąć na ikonicznej scenie w Opolu i pokazać swoje umiejętności w miejscu, w którym występowały gwiazdy takie jak Marek Grechuta, Beata Kozidrak , Zbigniew Wodecki, Wojciech Młynarski, Seweryn Krajewski, Andrzej Piaseczny, Justyna Steczkowska czy Ewa Demarczyk .

Nabór do Konkursu Debiutu i Konkursu Premier w Opolu już trwa!

Już teraz utalentowani muzycy mogą wysłać swoje zgłoszenia do konkursów Premiery i Debiuty.

Formularz dostępny na stronie organizatorów wydarzenia należy wypełnić do 11.04.2025 do godziny 23:00. Aby móc wziąć udział w eliminacjach, należy mieć ukończone 16 lat, a od niepełnoletnich uczestników wymagana będzie zgoda opiekuna prawnego. Informacja o wynikach kwalifikacji utworów do konkursu zostanie przekazana 30.04.2025 na stronie festiwalu.