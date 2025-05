W 1989 roku ukazały się albumy "Najemnik" oraz instrumentalny "The Band Plays On...". Dwa lata później została wydana płyta "Detox", na której znajdują się takie przeboje jak między innymi "List do M.", "Jak malowany ptak" czy "Sen o Victorii". Nie da się ukryć, że to właśnie hit "List do M." szczególnie podbił serca Polaków, co zbytnio nie dziwi, spoglądając na przesłanie piosenki.