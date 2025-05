"Mimo że jestem wielkim fanem, wciąż jestem obrażony na Metallicę i Iron Maiden, że ich ostatnie płyty trwają po 77 i 90 minut. Komu to jest potrzebne?! [...] Gdy powstanie więcej muzyki, ja decyduję, która piosenka wyląduje na płycie a która nie. Każda płyta Behemotha jest opowieścią, historią do wysłuchania której cię zapraszam. Kolejność utworów nie jest przypadkowa. Dziś mało kto to docenia, słuchamy płyt na platformach, rzadko kto ich słucha od początku do końca. Wszyscy jesteśmy ofiarami atakujących nas ze wszystkich stron dystraktorów. Ale to nie znaczy, że mam się naginać i produkować jak hiphopowcy co tydzień nowe single na Spotify. Jestem boomerem i jak wrócę do domu włączę sobie 'Master Of Puppets', 'Reign In Blood' czy 'Deathcrush'. Każda z tych płyt to jeden winyl i nie trzeba im nic mniej, ani nic więcej. Tak samo tyczy 'The Shit Ov God': samo mięso, czyste białko, zero tłuszczu" - mówił w wywiadzie dla "Teraz Rock".