Czym jest Odzewisko? "Niezależne zjawisko muzyczne"

"ODZEWISKO to nie jest zwyczajny cykl koncertów. To miejsce dla ludzi, którzy wiedzą, że muzyka to więcej niż tło do życia - to sposób na wyrażenie siebie, na bunt, na bycie częścią czegoś prawdziwego" - zachęcają organizatorzy. Pierwszy koncert odbędzie się już 23 maja w Krakowie.