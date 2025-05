Telewizja Polska zapowiedziała, że od jesieni aż do wiosny przyszłego roku wyemitowane zostaną nowe sezony programów "The Voice of Poland", "The Voice Kids"oraz "The Voice Senior". Wokaliści, którzy nie boją się wyzwań i chcą powalczyć o muzyczne marzenia już mogą przesyłać swoje zgłoszenia do internetowych castingów.

Wraz z rozpoczęciem przesłuchań online, TVP ogłosiła, że widzowie powinni przygotować się na spore zmiany w składzie trenerskim. Informator Pudelka, będący osobą z produkcji, zapowiedział, że jedynie weterani formatów nie powinni bać się o swoje posady. "Na rozmowach padło, by w planowanych zmianach wykluczyć na pewno zwolnienie Cleoczy Tomsona i Barona. Oni tak wrośli w ten format, że są już jego ikonami. Nawet w TVP nikt nie chce ich zwalniać" - ujawniono.

Natasza Urbańska pożegnała się z fotelem trenerskim. Kto ją zastąpi?

Niedługo później w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie Nataszy Urbańskiej, w którym artystka oficjalnie pożegnała się z "The Voice Kids". Trenerka podziękowała produkcji za możliwość rozwoju i swoim kolegom z obrotowych foteli. "Jesteście jak rodzina" - napisała. Dodała także, że trudna decyzja wiąże się z nowym etapem jej kariery, który już niebawem nadejdzie.

"Kochani, moja przygoda z programem 'The Voice Kids' dobiegła końca, nie zobaczymy się w kolejnej edycji. To było wspaniałe i cenne doświadczenie. Wyniosłam z tego programu wiele dla siebie, ale, co najważniejsze, mogłam dzielić się swoją wiedzą, wspierać młodych artystów w ich pasji do muzyki. 'The Voice Kids' wprowadził dużo światła do mojego świata. Dzieciaki nauczyły mnie czerpać radość z ‘tu i teraz’ i dodały mi jeszcze więcej odwagi w walce o swoje marzenia" - można było przeczytać na Instagramie Urbańskiej.

Media prędko zaczęły spekulować o tym, kto w najnowszym sezonie mógłby zająć miejsce Nataszy Urbańskiej w obrotowym fotelu. Okazuje się, że produkcja liczy na to, że na współpracę z "The Voice Kids" zgodzi się była zwyciężczyni formatu! Mowa o Roxie Węgiel, która triumfowała w pierwszej edycji programu. Był to wówczas jedynie początek jej wielkiej kariery - później nadeszła Eurowizja Junior, kolejne single oraz albumy, udział w popularnych programach rozrywkowych i spektakularne koncerty. 20-letnia gwiazda ma spory bagaż doświadczeń i z pewnością potrafiłaby dzielić się radami ze swoimi podopiecznymi w programie. Czy to faktycznie czas na to, aby Roxie spróbowała swoich sił w roli trenerki?

Roxie przerwała milczenie. Jak zareagowała na medialne doniesienia ws. "The Voice Kids"?

Młoda wokalistka nie milczała długo i podczas ostatniej wizyty w radiu Eska skomentowała medialne doniesienia. "Nie powiem nic. Skąd ty masz takie plotki? W internecie tak piszą? Wow, zaskoczona jestem!" - zareagowała w pierwszej chwili, zaskoczona pytaniem dziennikarza.

Roxie przyznała jednak, że nie mówi ostatecznego "nie". Sama stwierdziła, że ma doświadczenie, które mogłoby pomóc uczestnikom "The Voice Kids" w ich drodze na sam szczyt. "Program 'The Voice Kids' zmienił moje życie. Ja też to przerabiałam ze strony uczestnika, od początku do końca, od castingu do finału. Jeśli chodzi o dawanie rad młodym ludziom, myślę, że mogę coś w tym temacie powiedzieć. Ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, że leci mój ósmy rok w branży" - wyznała gwiazda.

Roxie Węgiel nie miałaby odwagi oceniać dorosłych wokalistów w "The Voice of Poland"

Dziennikarz Eski zapytał Roxie także o to, w której wersji "The Voice" wolałaby zasiadać na fotelu trenerskim - tej dla dzieci czy dla dorosłych. 20-latka przyznała szczerze, że nie miałaby śmiałości doradzać wokalistom, którzy są od niej sporo starsi. Z przekonaniem wybrała więc "The Voice Kids".

"Nie miałabym takiej odwagi, żeby swobodnie mówić osobie, która mogłaby być np. moją babcią lub rodzicem, wszystko, co bym chciała. A ja też bardzo lubię dzieci, kocham spędzać z nimi czas, więc myślę, że lepiej bym się odnalazła w 'The Voice Kids'" - podsumowała.

