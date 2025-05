Elżbieta Dmoch znów przemówiła. To prawdziwa niespodzianka dla fanów 2 Plus 1

Elżbieta Dmoch, legendarna wokalistka zespołu 2 Plus 1, po 23 latach znów przemówiła do swoich fanów. Po długiej nieobecności w życiu publicznym, artystka pojawiła się na krótkim nagraniu wideo, które opublikowano na YouTubie na kanale "Fani zespołu 2 plus 1". Wystąpienie związane jest z zapowiedzią koncertu "Muzyczni Spadkobiercy: Dwa Plus Jeden - Wyspa Dzieci", który odbędzie się 1 czerwca w Ostródzie.