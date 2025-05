Rod Stewart to jedna z największych ikon muzyki rockowej i popowej XX i XXI wieku. Karierę rozpoczął w latach 60. jako członek zespołów The Jeff Beck Group i Faces, by następnie osiągnąć ogromny sukces solowy. Przeboje takie jak "Maggie May", "Sailing", "Do Ya Think I'm Sexy?" czy "Forever Young" na stałe weszły do kanonu światowej muzyki. Stewart znany jest z charakterystycznego głosu, niepowtarzalnego stylu scenicznego oraz umiejętności łączenia rocka, soulu i muzyki folkowej.