Wiemy, kto wystąpi na Super Bowl 2024! Zapowiedział wielkie gwiazdy

45-letni Usher, zdobywca ośmiu prestiżowych nagród Grammy, wystąpi w niedzielę przed 65 tys. widzów i dziesiątkami milionów telewidzów podczas Super Bowl.



"Wszędzie krążą playlisty, ludzie próbują dowiedzieć się, którą piosenkę wykonam jako pierwszą, którą jako ostatnią, kto wyjdzie ze mną na scenę. Miałem wiele pomysłów na to, z kim chciałbym dzielić tę chwilę i myślę, że ludzie, z którymi zamierzam to zrobić, zasłużyli na to dzięki temu, czego dokonali w swojej karierze, niezależnie od tego czy razem współpracowaliśmy" - przyznał wokalista podczas konferencji prasowej.



Reklama

Muzycy, którzy dotychczas współpracowali z gwiazdą R&B, to m.in. Beyonce, Jay-Z, Alicia Keys czy Taylor Swift, która najprawdopodobniej pojawi się w niedzielę na trybunach, by kibicować swojemu partnerowi, zawodnikowi Kansas City Chiefs Travisowi Kelce.

Super Bowl 2024: Gdzie oglądać?

Koncert w przerwie Super Bowl co roku jest uważany za jedno z największych wydarzeń muzycznych w Stanach Zjednoczonych.

Przed rokiem główną gwiazdą koncertu w przerwie meczu była Rihanna. W spektakularnym występie pojawiła się zawieszona na platformie nad boiskiem - był to jej pierwszy solowy koncert od siedmiu lat.

W 58. finale ligi futbolu amerykańskiego zmierzą się obrońcy tytułu Kansas City Chiefs z San Francisco 49ers. Mecz o tytuł NFL to co roku najchętniej oglądane wydarzenie w amerykańskiej telewizji, mające kluczowe znaczenie dla sektora reklamowego. 30-sekundowe spoty kosztują miliony dolarów.

Transmisję z Super Bowl pokażą Polsat i Polsat Sport (początek o godzinie 0:05 w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu). Realizowane aż na 165 kamer widowisko dostępne będzie też w streamingu Polsat Box Go.

Super Bowl 2024: Kim jest Usher?

Od wydania swojego debiutanckiego albumu w 1994 roku Usher sprzedał ponad 80 milionów płyt na całym świecie, wspinając się na szczyty list przebojów i zdobywając osiem nagród Grammy, przez wielu uważanych za najbardziej prestiżowe w branży muzycznej. Magazyn "Billboard" uznał go za drugiego artystę pierwszej dekady XXI wieku, który odniósł największy sukces.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Usher My Boo

"To największy zaszczyt w moim życiu móc w końcu odhaczyć występ w Super Bowl z mojej listy marzeń. Nie mogę się doczekać, aż pokażę światu występ inny niż wszystkie, które widział wcześniej w moim wykonaniu" - zapowiadał Usher.

W poprzednich latach podczas Super Bowl występowali m.in. Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Snoop Dogg i Mary J. Blige (2022), The Weeknd (2021), Shakira i Jennifer Lopez (2020), Maroon 5 (2019), Justin Timberlake (2018), Lady Gaga (2017), Coldplay (2016), Katy Perry (2015), Bruno Mars (2014), Beyonce (2013), Madonna (2012), The Black Eyed Peas (2011) i The Who (2010). Na scenie gościli także m.in. The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Prince, Paul McCartney, U2, Aerosmith, Michael Jackson czy Diana Ross.