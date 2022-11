Przypomnijmy, że to także w Niemczech - przed Bramą Brandenburską w Berlinie - zorganizowano finał pierwszej edycji konkursu MTV EMA w 1994 roku.

Zwycięzcy tegorocznej edycji zostali już wybrani - 9 listopada zakończyło się głosowanie widzów. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali na żywo. Wydarzenia z Düsseldorfu będą transmitowane na kanałach MTV w ponad 170 krajach. Galę wręczenia nagród poprzedzi relacja z czerwonego dywanu, którą będzie można śledzić na antenie polskiej stacji już od 20.00.

Najwięcej nominacji w tym roku zdobyli Harry Styles, Taylor Swift, Nicki Minaj i ROSALÍA. Z kolei statuetkę dla najlepszego polskiego artysty otrzyma kto z grona: Mata, Margaret, Young Leosia, Julia Wieniawa i Ralph Kaminski. Do tej pory Margaret zdobywała tę nagrodę w latach 2015, 2016, 2018 i 2020, a nominowana była dodatkowo w 2013, 2017 i 2021 r. W ub. r. tytuł przypadł Darii Zawiałow.

Galę MTV EMA 2022 poprowadzą brytyjska wokalistka Rita Ora i jej mąż, nowozelandzki reżyser Taika Waititi (m.in. "Thor: Miłość i grom", "Thor: Ragnarok", "Jojo Rabbit" - Oscar za scenariusz). Para wzięła ślub w sierpniu tego roku w Londynie. Wcześniej Waititi był żonaty z filmową producentką Chelsea Winstanley (mają dwie córki). Z kolei Ora spotykała się ze szkockim DJ-em i producentem Calvinem Harrisem (mają na koncie przebój "I Will Never Let You Down") oraz amerykańskim muzykiem i producentem Andrew Wattem (m.in. Ozzy Osbourne, Eddie Vedder, Ed Sheeran, Elton John, Justin Bieber, Miley Cyrus, Post Malone, Camila Cabello). Watt był jednym z producentów piosenki "Anywhere" z drugiej płyty Rity Ory - "Phoenix" (2018).

Na scenie w PSD Bank Dome pojawią się m.in. OneRepublic, Kalush Orchestra (ukraińscy laureaci Eurowizji 2022), Tate McRae, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz czy Muse. Wśród wręczających statuetki znajdą się m.in. Julian Lennon, Leomie Anderson oraz Sam Ryder (zajął drugie miejsce na tegorocznej Eurowizji).

MTV EMA 2022 - nominacje:

Do 17 znanych już kategorii konkursu w tym roku wprowadzone zostały dwie kolejne - najlepszy teledysk długometrażowy i najlepszy występ w metaverse.

Najlepszy artysta/artystka:



Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

ROSALÍA

Taylor Swift

Najlepszy utwór:

Bad Bunny, Chencho Corleone - "Me Porto Bonito"

Harry Styles - "As It Was"

Jack Harlow - "First Class"

Lizzo - "About Damn Time"

Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

ROSALÍA - "DESPECHÁ"

Najlepszy teledysk:

BLACKPINK - "Pink Venom"

Doja Cat - "Woman"

Harry Styles - "As It Was"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

Taylor Swift - "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Najlepsza współpraca:

Bad Bunny, Chencho Corleone - "Me Porto Bonito"

David Guetta & Bebe Rexha - "I'm Good (Blue)"

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - "STAYING ALIVE"

Megan Thee Stallion & Dua Lipa - "Sweetest Pie"

Post Malone with Doja Cat - "I Like You (A Happier Song)"

Shakira, Rauw Alejandro - "Te Felicito"

Tiësto & Ava Max - "The Motto"

Najlepszy występ na żywo:

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

Najlepszy artysta pop:

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

Najlepszy debiut:

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

SEVENTEEN

Stephen Sanchez

Tems

Najlepszy artysta k-popowy:

BLACKPINK

BTS

ITZY

LISA

SEVENTEEN

TWICE

Najlepszy artysta/artystka muzyki latynoskiej:

Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

ROSALÍA

Shakira

Najlepszy artysta/artystka muzyki elektronicznej:

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

Najlepszy artysta/artystka - hip hop:

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion w trasie po Europie. Tak będzie wyglądał jej koncert na Open'er Festival 2022? 1 / 9 Megan Thee Stallion to jedno z najgorętszych nazwisk hiphopowej sceny na świecie. Obecnie raperka wspiera na trasę "Future Nostalgia Tour" Duę Lipę. Gwiazdy wspólnie nagrały utwór "Sweetest Pie". Źródło: Getty Images Autor: Burak Cingi udostępnij

Najlepszy artysta/artystka - rock:

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Najlepszy artysta/artystka - muzyka alternatywna:

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

Najlepszy artysta/artystka - r&b:

Chlöe

Givēon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

Najlepszy teledysk długometrażowy:

Foo Fighters - "Studio 666"

ROSALÍA - "MOTOMAMI" (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)

Stormzy - "Mel Made Me Do It"

Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London

Taylor Swift - "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Video For Good - najlepszy teledysk ze społecznym przekazem:

Ed Sheeran - "2step" (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Latto - "P*ssy"

Lizzo - "About Damn Time"

Sam Smith - "Unholy" (feat. Kim Petras)

Stromae - "Fils de joie"

Najwięksi fani:

BLACKPINK

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

Push performance roku:

Nessa Barrett

SEVENTEEN

Mae Muller

GAYLE

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

Najlepszy występ w metavers:

BLACKPINK The Virtual | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber - An Interactive Virtual Experience | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

Najlepszy polski artysta/artystka:

Julia Wieniawa

Margaret

Mata

Ralph Kaminski

Young Leosia.