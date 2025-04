The Doobie Brothers i ich muzyczne poszukiwania w latach 70.

Pod koniec lat 70. zespół The Doobie Brothers był już uznaną marką na rockowej scenie. Grupa, założona w 1969 roku, miała na koncie kilka dobrze przyjętych albumów, ale nadal poszukiwała nowego brzmienia. W tym właśnie okresie do zespołu dołączył Michael McDonald, którego charakterystyczny wokal miał nadać piosenkom zupełnie inny ton.

W 1978 roku rozpoczęli pracę nad albumem "Minute by Minute". Materiał zapowiadał się dobrze, ale jeden utwór sprawiał wyjątkowy problem - chodziło o "What a Fool Believes", kompozycję McDonalda i Kenny'ego Logginsa.

Utwór, który nie spełniał oczekiwań. McDonald miał wątpliwości

Choć Michael McDonald był przekonany o wartości piosenki, sesje nagraniowe nie szły zgodnie z planem. Wspólnie z producentem Tedem Templemanem próbowali różnych wersji - zmieniali tempo, aranżację, strukturę rytmiczną. Nic nie brzmiało tak, jak sobie wyobrażali.

Zespół był zmęczony. Templeman - jak wspominał po latach - wpadł nawet na pomysł, by porzucić nagranie i zająć się czymś innym. To, co udało im się zarejestrować, było zlepkiem wielu prób. Problem w tym, że żadna nie brzmiała jak potencjalny hit.

Szokujący manewr producenta. Templeman pociął taśmę

W desperackim geście producent postanowił zrobić coś, co dziś brzmiałoby jak zbrodnia przeciwko muzyce - fizycznie pociął taśmę z nagraniem i złożył ją od nowa. Powstała nowa wersja utworu, inna niż wszystko, co do tej pory stworzyli.

Paradoksalnie, nawet po tych radykalnych krokach Templeman nie był zadowolony z efektu. Zdecydował się więc... zagrać nową wersję szefom wytwórni Warner Bros. Liczył, że usłyszy od nich to, co sam czuł: "To się nie nadaje". Ale ich reakcja była zgoła inna.

"What a Fool Believes" hitem wbrew logice. Grammy potwierdziły sukces

Ku zdumieniu zespołu i producenta, dyrektorzy Warner Bros. byli zachwyceni. Utwór został wydany jako singiel na początku 1979 roku. I wtedy zaczęła się jego wielka kariera.

"What a Fool Believes" trafiło na szczyt listy Billboard Hot 100i zostało nagrodzone aż dwoma statuetkami Grammy - za Piosenkę Roku i Nagranie Roku. Dla The Doobie Brothers był to największy komercyjny sukces w historii.

The Doobie Brothers i ich największy przebój. Fani nie mają wątpliwości

Choć zespół ma na koncie wiele rozpoznawalnych numerów, to właśnie "What a Fool Believes" do dziś wymieniane jest jako ich muzyczne opus magnum. Utwór zyskał drugie życie dzięki radiom klasycznego rocka, playlistom i nowym generacjom słuchaczy, którzy odkrywają brzmienie lat 70. na nowo.

Dziś mało kto pamięta, że ten wielki przebój o mały włos nie został wyrzucony do śmieci. Ale jak to często bywa w historii muzyki - to, co niepozorne i niedoskonałe, czasem staje się ponadczasowe.