"Wzięłam jego dłoń i próbowałam nią wykonać jakieś ruchy, ale się nie poruszyła. Powiedziałam: 'Amadou, nie rób tego, porozmawiaj z Mariam...', ale on już nic nie mówił. Pomyślałam, że jeśli Amadou tak po prostu odszedł, to ja, ja zostałam całkiem sama. Jestem sama i tak już pozostanie w życiu" - powiedziała w rozmowie z BBC jego żona Mariam Doumbia , z którą współtworzył duet.

Duet miał na koncie m.in. występy na otwarciu Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w RPA (2010) i na zamknięciu letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2024 w Paryżu - był to ostatni występ Amadou & Mariam. Największą popularność zdobyła nominowana do Grammy płyta "Welcome to Mali" (2008).