Do największych przebojów JLo należą m.in. "Waiting for Tonight", "Get Right", "Love Don't Cost a Thing", "Jenny from the Block", "On the Floor" (duet z Pitbullem), "Let's Get Loud" i "Ain't Your Mama". Do historii przeszedł też wspólny występ z Shakirą podczas finału Super Bowl w 2020 r.