66. edycja Grammy Awards odbędzie się 4 lutego w Crpyto.com Arena w Los Angeles. Imprezę amerykańskiego przemysłu muzycznego po raz czwarty z rzędu poprowadzi Trevor Noah, pochodzący z RPA komik i aktor, znany z "The Daily Show".

W tym roku, wśród artystów mających największe szanse na zwycięstwo, dominują kobiety. W gronie nominowanych są najpopularniejsze amerykańskie wokalistki - Taylor Swift, SZA, Miley Cyrus, Billie Eilish czy Janelle Monae i Lana Del Rey. Wśród nominowanych w najważniejszych kategoriach (m.in. najlepszy album roku, nagranie roku czy piosenka roku) znalazł się tylko jeden mężczyzna - 37-letni Jon Batiste.

Ponadto Batiste jest jedynym męskim wykonawcą, który zdobył sześć lub więcej nominacji.

2-letnia Hazel, córka Victorii Monét, stała się najmłodszą nominowaną w historii Grammy - pojawiła się w piosence "Hollywood" swojej matki ( sprawdź! ).



Nagrodę za działalność filantropijną - Człowieka Roku MusiCares 2024 - otrzymał Jon Bon Jovi.

Podczas gali na żywo wystąpią m.in. Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Travis Scott, Burna Boy, Billy Joel (pojawi się pierwszy raz po 22-letniej przerwie z premierową piosenką "Turn the Lights Back On"), Joni Mitchell (będzie to debiut ikony folku na Grammy), SZA i Miley Cyrus oraz grupa U2 (występ z kuli Sphere w Las Vegas w ramach rezydentury w tym miejscu).



Grammy 2024 - lista nominacji:

Autorka/autor piosenek roku:

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Shane McAnally

Theron Thomas

Justin Tranter

Producentka/producent roku:

Jack Antonoff

Dernst "D'Mile" Emile II

Hit-Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

Nagranie roku:

"Worship" Jon Batiste

"Not Strong Enough" Boygenius

"Flowers" Miley Cyrus

"What Was I Made For?" (z filmu "Barbie") Billie Eilish

"On My Mama" Victoria Monét

"Vampire" Olivia Rodrigo

"Anti-Hero" Taylor Swift

"Kill Bill" SZA

Piosenka roku:

"A&W" Lana Del Rey

"Anti-Hero" Taylor Swift

"Butterfly" Jon Batiste

"Dance the Night" Dua Lipa

"Flowers" Miley Cyrus

"Kill Bill" SZA

"Vampire" Oliva Rodrigo

"What Was I Made For?" Billie Eilish

"World Music Radio" Jon Batiste

"The Record" Boygenius

"Endless Summer Vacation" Miley Cyrus

"Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" Lana Del Rey

"The Age of Pleasure" Janelle Monáe

"Guts" Olivia Rodrigo

"Midnights" Taylor Swift

"SOS" SZA

Najlepszy nowy artysta/artystka:

Gracie Abrams

Fred again..

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Najlepszy album wokalny pop:

"Chemistry" Kelly Clarkson

"Endless Summer Vacation" Miley Cyrus

"Guts" Olivia Rodrigo

"- (Subtract)" Ed Sheeran

"Midnights" Taylor Swift

Najlepszy album - muzyka alternatywna:

"The Car" Arctic Monkeys

"The Record" Boygenius

"Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd" Lana Del Rey

"Cracker Island" Gorillaz

"I Inside the Old Year Dying" PJ Harvey

Najlepsza piosenka - rock:

"Angry" The Rolling Stones

"Ballad Of A Homeschooled Girl" Daniel Nigro & Olivia Rodrigo

"Emotion Sickness" Queens Of The Stone Age

"Not Strong Enough" boygenius

"Rescued" Foo Fighters

Najlepszy album - rock:

"But Here We Are" Foo Fighters

"Starcatcher" Greta Van Fleet

"72 Seasons" Metallica

"This Is Why" Paramore

"In Times New Roman..." Queens of the Stone Age.