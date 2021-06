Fryderyki 2021 w Szczecinie: Znamy pierwsze szczegóły gali

Tegoroczne Fryderyki, najważniejsze nagrody polskiego przemysłu muzycznego, zostaną wręczone w Szczecinie. Gala tradycyjnie została podzielona na dwie części - muzyka poważna (25 czerwca) oraz muzyka rozrywkowa i jazzowa (5 sierpnia).

Najwięcej nominacji do Fryderyków w kategorii muzyka rozrywkowa zdobył Krzysztof Zalewski AKPA

Gala muzyki poważnej odbędzie się 25 czerwca w Operze na Zamku w Szczecinie. Z kolei wręczenie Fryderyków w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej zaplanowano na 5 sierpnia w Hali Netto Arena z udziałem publiczności.

"Fryderyki to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w naszym kraju. Cieszę się, że w tym roku ta nagroda muzyczna zawita do Szczecina. Nasz region słynie z wydarzeń muzycznych na najwyższym artystycznym poziomie i jestem przekonany, że także gale Fryderyk Festiwal dostarczą wielu niezapomnianych emocji i artystycznych wzruszeń" - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Poznaliśmy pierwsze szczegóły gali muzyki poważnej.

Wśród gwiazd wieczoru będą m.in. flecistka Ania Karpowicz (laureatka tegorocznego Paszportu "Polityki", propagatorka muzyki Mieczysława Weinberga), Kwartet Śląski (uczci pamięć Krzysztofa Pendereckiego), pianista Piotr Sałajczyk, śpiewacy Aleksandra Olczyk (sopran) i Łukasz Goliński (baryton) oraz pianista Aleksander Dębicz w duecie z gitarzystą Łukaszem Kuropaczewskim.

Relację z uroczystej gali wręczenia Fryderyków 2021 w kategoriach muzyki poważnej będzie można obejrzeć w telewizji TVP Kultura.

Jeśli chodzi o muzykę rozrywkową i jazzową - 5 sierpnia planowane są koncerty z udziałem nominowanych artystów. Organizatorzy wydarzenia zapowiadają wprowadzenie do sprzedaży puli biletów dla fanów muzyki. Szczegóły zostaną podane już wkrótce.

Najwięcej nominacji - sześć - zgarnął Krzysztof Zalewski. Muzyk nominowany został w kategoriach: autor, kompozytor, producent, teledysk, album pop alternatywny oraz album muzyka poetycka (jeden z wykonawców na płycie "Herbert 3.0").

Pięć nominacji zgarnęła sanah. Młoda wokalistka ma szansę na statuetki w kategoriach: autor, kompozytor, teledysk, utwór oraz album pop. Cztery nominacje zgarnęła natomiast Lanberry nominowana w kategoriach: album pop, autor, kompozytor oraz utwór.



Trzy szanse na statuetki mają Grzegorz Hyży i Hani Rani. Po dwie nominacje otrzymali: Mata, Igor Herbut, Rosalie., Taco Hemingway i Paulina Przybysz.



Złotymi Fryderykami w kategoriach muzyka rozrywkowa i jazz uhonorowano w tym roku Krzysztofa Krawczyka oraz Adama Makowicza.



Nominacje do Fryderyków 2021 w kategoriach muzyka rozrywkowa:

Album roku - muzyka poetycka:

Igor Herbut - "Chrust"

Mela Koteluk & Kwadrofonik - "Astronomia poety. Baczyński"

Skubas, Mela Koteluk, Limboski, Czesław Mozil, Abradab, Król, Justyna Święs, Wojciech Waglewski, Krzysztof Zalewski, Pablopavo i Ludziki, Aukso, Miłosz Wośko - "Herbert 3.0"

Siksa - "Zemsta na wroga"

Voo Voo - "Anawa 2020"

Album roku - soul, r'n'b, gospel:



Bartek Królik - "Pan od muzyki"

Paulina Przybysz - "Odwilż"

Rosalie. - "IDeal"

Autor roku:

Daria Zawiałow, Król, Igo Walaszek

Grzegorz Hyży

Kayah, Małgorzata Uściłowska Lanberry, Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Krzysztof Zalewski

sanah



Kompozytor roku:



Hania Rani

Kayah, Małgorzata Uściłowska Lanberry, Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Krzysztof Zalewski

Michał FOX Król, Grzegorz Hyży, Daniel Walczak

sanah

Producent roku:

Atut

Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Gromee

Hania Rani

Krzysztof Zalewski, Andrzej Markowski

Album roku - blues:

Leszek Cichoński and Friends - "Thanks Jimi Symphonic"

Michał Giercuszkiewicz - "Wolność"

Robert Cichy - "Dirty Sun"

Sosnowski - "Tylko się nie denerwuj"

Z Dzielni Chłopcy - "Blues z mojej dzielnicy"

Album roku - muzyka ilustracyjna:



A_GIM -"This is the Zodiac Speaking (The Original Game Soundtrack)"

Atanas Valkov - "Król"

Jerzy Wasowski, Antoni Marianowicz, Ryszard Marek Groński (aranżacje Tomasz Lewandowski) - "Machiavelli"

Łukasz Targosz - "Wataha (muzyka do filmu)"

Resinae - "Vampire: The Masquerade - Shadows of New York Soundtrack"

Najlepsze nowe wykonanie:

Igor Herbut - "Krakowski spleen"

Król i Igor Nikiforov - "Byłaś serca biciem"

Męskie Granie - "Płoną góry, płoną lasy"

Paulina Przybysz & Rita Pax feat. Vito Bambino & Wojciech Waglewski - "Oni zaraz tu przyjdą (Tribute to Breakout)"

Voo Voo - "Korowód"



Teledysk roku:

Krzysztof Zalewski - "Annuszka" (Brodka i Przemek Dzienis)

Margaret feat. Otsochodzi - "Reksio" (Maciek Adamczak)

Natalia Nykiel - "Volcano" (Tadek Śliwa)

sanah - "Szampan" (Michał Pańszczyk)

Viki Gabor - "Getaway" (Dawid Krępski)

Debiut roku:

Mata

Miły ATZ

Ptakova

Sobel

Zdechły Osa

Utwór roku:

Grzegorz Hyży - "Król nocy"

Lanberry - "Plan awaryjny"

Rosalie. - "Nie mów"

sanah - "Szampan"

Taco Hemingway - "Polskie tango"

Album roku - rock:

Różni wykonawcy - "Ladies and Gentlemen on Acid (A Tribute to Acid Drinkers)"

Dr. Misio - "Strach XXI wieku"

Edyta Bartosiewicz - "Ten Moment"

Luxtorpeda - "Anno Domini MMXX"

Majka Jeżowska - "Majka Jeżowska Live Pol'And'Rock Festival 2019"

Album roku - metal:

CETI - "Oczy martwych miast"

NEUMA - "Szkice"

Vader - "Solitude In Madness"

Album roku - alternatywa:

Błoto - "Kwiatostan"

Coals - "docusoap"

KASAI - "Kattegat Sessions"

Pink Freud - "piano forte brutto netto"

Świetliki - "Wake Me Up Before Fuck Me"

Album roku - muzyka świata:

Bolesław Karpiel-Bułecka, Jan Karpiel-Bułecka i Stanisław Karpiel-Bułecka - "Muzyka źródeł - Ród Karpieli"

Hańba! - "Nikt nam nie zrobił nic..."

Kapela ze Wsi Warszawa - "Uwodzenie"

Karolina Cicha - "Tany"

Sutari - "Siostry rzeki"

Album roku - elektronika:

Baasch - "Noc"

LASY - "Showroom"

Mariusz Duda - "Lockdown Spaces"

Praczas - "Opus Minimum"

Skalpel - "Highligt"

Wacław Zimpel - "Massive Oscillations"

Album roku - hip hop:

Mata - "100 dni do matury"

PRO8L3M - "Art Brut 2"

Quebonafide - "Romantic Psycho"

Taco Hemingway - "Jarmark"

Włodi / 1988 - "W/88"

Album roku - pop:

Lanberry - "Co gryzie panią L?"

Maria Sadowska - "Początek nocy"

Natalia Kukulska - "Czułe struny"

sanah - "Królowa dram"

Zuza Jabłońska - "Psycho



Album roku - pop alternatywny:

Artur Rojek - "Kundel"

Hani Rani - "Home"

Kasia Lins - "Moja wina"

Krzysztof Zalewski - Zabawa"

Vito Bambino - "Poczekalnia".