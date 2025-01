Podczas poniedziałkowego występu, 6 stycznia 2025 roku, Jimmy Kimmel postanowił podarować Selenie prezent, który trudno nazwać tradycyjnym. Wręczył jej... Daddy Saddle, czyli zabawkowe siodło przeznaczone do zakładania na plecy partnera.

– To nie jest zbyt praktyczny prezent, ale myślę, że ty i Benny będziecie umieli się nim bawić – powiedział dowcipny Kimmel.

Gomez zakryła twarz z udawaną grozą, kiedy gospodarz programu wyjaśnił, że prezent może posłużyć "do bardzo zdroworozsądkowej zabawy".

Kimmel zapytał także, czy Benny Blanco - tak jak nakazuje tradycja - poprosił o rękę Seleny jej ojca, albo przynajmniej jej starszych kolegów z "Only Murders in the Building", Steve'a Martina i Martina Shorta.