Fani Britney Spears jeszcze poczekają na film o piosenkarce. "Przed nami długa droga"

Informacje o filmie, skupiającym się na postaci Britney Spears, jej muzycznym dorobku, doświadczeniu, ale i ciemnej stronie sławy, zaczęły dynamiczniej pojawiać się w zeszłym już roku. Po sukcesie książki gwiazdy "The Woman In Me" ujawniono, że lektura w przyszłości będzie miała przełożenie na duży ekran. Jak się jednak okazuje, prace nad projektem biograficznym mogą jeszcze potrwać.